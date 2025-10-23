Nach Sturmnacht: Am Freitag wird es wieder freundlicher in Kärnten

Nach einer stürmischen Nacht beruhigt sich die Wetterlage am Freitag wieder. Morgens ist es verbreitet noch nebelig. Im Tagesverlauf kommt aber die Sonne durch.

Am Freitagmorgen müssen sich die Kärntner zunächst auf Nebel einstellen. Die gute Nachricht: Dieser lichtet sich im Laufe des Vormittags rasch. Danach wechseln sich graue Wolkenfelder und freundliche, sonnige Phasen ab. „Nachmittags sind vor allem nach Osten und Südosten hin noch einmal mehr Wolken unterwegs und auch lokale Schauer sind möglich“, heißt es vonseiten der Geosphere Austria. Die Temperaturen erreichen maximal 14 Grad.