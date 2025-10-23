Über 130 Einsätze: Kärntner Feuerwehren kämpfen gegen Sturmfolgen

Das stürmische Wetter hat Kärnten fest im Griff. Bis dato gab es rund 130 Einsätze, Tendenz steigend. Betroffen sind fast alle Bezirke.

Seit 18 Uhr fegen heftige Sturmböen über Kärnten hinweg. Betroffen sind beinahe alle Bezirke. „Es beginnt bei Villach-Land und geht dann ostwärts“, weiß Hans-Jörg Rossbacher, Sachgebietsleiter der Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten (LAWZ). Bis dato gab es knapp 130 Einsätze. „Das Hauptproblem ist der Wind“, so Rossbacher weiter. Bäume sind unter anderem auf Häuser, Straßen und Stromleitungen gestürzt. „Aber auch herumfliegende Gegenstände, wie Trampoline, beschäftigen die Einsatzkräfte“, so der LAWZ-Leiter. Hinzu komme, dass das Herbstlaub Abflüsse verstopft. Die Folge sind kleinere Überschwemmungen.

„Im Minutentakt neue Meldungen“

Die Sturmböen haben zum Beispiel den Kärntner Bezirk Völkermarkt fest im Griff. Aktuell laufen 19 Einsätze. „Und wir bekommen im Minutentakt neue Meldungen hinein“, berichtet Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Skubel im Gespräch mit 5 Minuten. „Wir sind bemüht alles so schnell wie möglich zu beheben, jedoch erschwert der Wind die Einsatzarbeiten.“ Auch im Lavanttal laufen mehrere Unwettereinsätze. Mehr dazu unter: Heftiger Sturm wütet im Lavanttal: Mehrere Feuerwehren im Einsatz. Zudem gibt es einen großflächigen Stromausfall, der sich ebenfalls über mehrere Kärntner Bezirke erstreckt.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2025 um 21:58 Uhr aktualisiert