Alko-Lenker bei Feldkirchen verunfallt: Auto überschlug sich mehrmals

In alkoholisiertem Zustand verunfallte am Donnerstag ein 24-jähriger Autofahrer auf der Ossiacher Straße (B 94) im Bezirk Feldkirchen. Der Wagen schlitterte über die Böschung und überschlug sich mehrmals.

Aus bisher unbekannter Ursache kam ein 24-jähriger Rumäne am Donnerstag kurz vor Tiffen von Ossiacher Straße (B 94) ab. Infolgedessen schlitterte er mit seinem Wagen über die Böschung und überschlug sich mehrmals. Letztendlich kam das Fahrzeug am Dach liegend zum Stillstand.

Alkomattest verlief positiv

„Der Verletzte konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Feldkirchen. Er wurde mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. „Ein durchgeführter Alkomattest verlief positiv“, betonen die Polizisten zudem. Dem Mann wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen zur Anzeige gebracht.