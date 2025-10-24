Sturmnacht liegt hinter Kärnten: 1.200 Haushalte weiter ohne Strom

Eine stürmische Nacht liegt hinter Kärnten. Bis Mitternacht wurden rund 140 Unwettereinsätze verzeichnet. Zudem sind aktuell noch 1.200 Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten.

Umgestürzte Bäume und kleinräumige Überflutungen hielten die Freiwilligen Feuerwehren in der Nacht auf Freitag auf Trab. „In Summe wurden bis Mitternacht rund 140 Unwettereinsätze verzeichnet“, erklärt Hans-Jörg Rossbacher, Sachgebietsleiter der Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten (LAWZ). So manche Bäume stürzten auch auf Stromleitungen, weshalb in rund 1.800 Haushalten das Licht ausging.

Noch 1.200 Haushalte ohne Strom

„Die meisten davon konnten wir in der Zwischenzeit wieder mit Strom versorgen. Derzeit sind noch knapp 1.200 Haushalte ohne Strom“, berichtet Robert Schmaranz, Leiter Netzführung der Kärnten Netz, im Gespräch mit 5 Minuten. Besonders betroffen waren und sind die Bezirke Villach-Land, Klagenfurt-Land, Feldkirchen, St. Veit an der Glan, Völkermarkt und Wolfsberg. Zum Teil handelt es sich um „schwere Störungen“, wie Schmaranz erklärt. „Ganze Strommasten sind umgeknickt!“ Der Störungsdienst der KNG-Kärnten Netz GmbH arbeitet aktuell auf Hochtouren an der Behebung der Schäden. „Es wird aber vermutlich noch den ganzen Tag dauern“, bittet der Abteilungsleiter um Verständnis.