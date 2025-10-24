Rund 240.000 Euro fließen in die Sanierung der Fellbacher Landesstraße im Bezirk Spittal an der Drau. Die Arbeiten dauern noch bis Ende Oktober. Vorübergehend kommt es auch zu einer örtlichen Umleitung.

Die Sanierungsarbeiten betreffen einen fast zwei Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Gehöft Manner und Gajach im Bezirk Spittal an der Drau. „Wir investieren in das Baulos rund 240.000 Euro und verbessern damit sowohl die Verkehrssicherheit als auch die Befahrbarkeit der Landesstraße sowie des R1 Drauradweges für alle Verkehrsteilnehmer vor Ort“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) als zuständiger Straßenbaureferent.

©VP Kärnten Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber

Kurzzeitige Sperre für Asphaltarbeiten

Der aktuelle Fahrbahnzustand wird dabei mittels Durchfräsung, Verdichtung und abschließender zweilagiger Asphaltierung verbessert. Im Zuge der Instandsetzung wird außerdem die bestehende Entwässerungsanlage adaptiert. Die Bauarbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs. Für zwei Asphalteinbautage wird eine örtliche Umleitung über die B100 Drautal Straße bzw. die L14b Kleblacher Straße eingerichtet.