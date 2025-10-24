Baum stürzt auf Gleise: Zug muss im Lavanttal stoppen

Für eine brenzlige Situation sorgten umgestürzte Bäume am Freitagmorgen im Bezirk Wolfsberg. Sie lagen mitten auf Zuggleisen und hinderten eine Lok an der Weiterfahrt. Die Feuerwehr rückte an.

Heftige Windböen fegten in der Nacht auf Freitag unzählige Bäume um. Mehr als 140 Feuerwehreinsätze gab es in Kärnten. Einer davon betraf auch einen Zug der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). „Ein Baum blockierte die Gleise zwischen Bad St. Leonhard und Wolfsberg und hinderte die Lok an der Weiterfahrt“, heißt es vonseiten der Freiwilligen Feuerwehr Bad St. Leonhard im Lavanttal, welche das Hindernis gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Schiefling beseitigte. Im Einsatz stand außerdem ein Einsatzleiter der ÖBB.