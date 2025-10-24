Dunkle Jahreszeit: Jetzt wittern Einbrecher ihre Chance

Zwar gelten die Herbst- und Wintermonate längst nicht mehr als Hochsaison für Einbrüche, dennoch bleibt die dunkle Jahreszeit „eine sensible Phase„, wie es in einer aktuellen Pressemitteilung der Landespolizeidirektion Kärnten heißt. Der Grund: Die kürzeren Tage und die früh einsetzende Dämmerung erleichtern es Kriminellen, unerkannt in Gebäude oder Kellerabteile einzudringen. Dämmerungseinbrüche ereignen sich häufig in den späten Nachmittags- und Abendstunden zwischen 16 und 21 Uhr.

Einbrecher nutzen jede Schwachstelle

„Besonders beliebte Einbruchsobjekte sind jene, die neben Hauptverkehrsrouten liegen, da sie eine schnelle Flucht ermöglichen“, so Chefinspektor Rainer Tripolt, Leiter der Kriminalprävention. Aber auch Siedlungen mit schwer einsehbaren Bereichen und Wohnungen. Die Kriminellen nutzen dabei jede Möglichkeit, um in den Wohnraum zu gelangen: „Sie zwängen Terrassentüren, Fenster- und Kellerzugänge auf und nutzen Leitern beziehungsweise Einstiegshilfen wie Gartenmöbel, die am Grundstück herumstehen“, so die Polizisten. Immer mehr in den Fokus der Kriminellen rücken auch Kellerabteile und Abstellräume in Mehrparteienhäusern. „Aufgrund der Umstände, dass Kellerabteile schwach frequentiert und meist schlecht einsehbar sind, können sie dort unbemerkt und ungestört die Einbrüche verüben“, erläutern die Beamten. Gestohlen werden überwiegend wertvolle Fahrräder, Werkzeug, Maschinen oder andere verwertbare Gegenstände.

©Sinan Muslu-stock.adobe.com Die Kriminellen nutzen jede Möglichkeit, um in den Wohnraum zu gelangen.

Die meisten Einbrecher sind Gelegenheitstäter

Der Großteil der Kriminellen sind übrigens „Gelegenheitstäter“. „Sie gehen den Weg des geringsten Widerstandes“, betonen die Beamten. Die Tatorte werden oft zufällig ausgewählt. Die bevorzugte Beute sind Bargeld, Schmuck und kleine elektronische Geräte. Der geringere Teil der sogenannten „Profitäter“ arbeitet zielstrebiger. „Er wählt ein bestimmtes Tatobjekt aus, von dem eine hohe Beute zu erwarten ist. Die Kriminellen recherchieren gründlich und nehmen auch einen hohen Zeitaufwand in Kauf.“ Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, setzt die Polizei gezielt Konzepte und Schwerpunkte um. Dazu zählen verstärkte Kontrollen an neuralgischen Punkten sowie eine vermehrte Bestreifung in den Abendstunden. Speziell ausgebildete Präventionsbedienstete beraten Bürger auf Wunsch auch individuell und vor Ort, um Sicherheitsmaßnahmen zu optimieren und Einbrüche so zu verhindern.

Tipps der Polizei Sicherheitsfenster und -türen, Zusatzschlösser, Gitter und Ähnliches bieten meistens ausreichend Widerstand. Auch bei kurzer Abwesenheit sollten alle Schlösser zugesperrt und Fenster geschlossen – nicht gekippt – werden.

– werden. Einbruchsmelde- oder Videoüberwachungsanlagen können eine gute Ergänzung sein, wenn diese sinnvoll eingesetzt und angewandt werden.

Gute Nachbarschaft und gegenseitige Hilfe sind sehr wichtig, denn Zusammenhalt schreckt Kriminelle ab.

Vermeidet Zeichen der Abwesenheit: Lasst Briefkästen leeren, verwendet Zeitschaltuhren und überlegt, ob eine Außenbeleuchtung sinnvoll ist.

Vermeidet Sichtschutz, der Kriminellen ein ungestörtes Einbrechen ermöglicht und räumt Gegenstände, wie Werkzeuge und Leitern weg.

Schaut regelmäßig im Kellerabteil und in Abstellräumen nach dem Rechten.

Was passiert im Schadensfall?

Wird ein Einbruch wahrgenommen, sofort die Polizei unter 133 verständigen. „Keinesfalls sollte das Haus oder die Wohnung betreten werden, einerseits, um keine Spuren zu vernichten, andererseits könnte der Kriminelle noch anwesend sein“, betont Tripolt. „Falls ein Krimineller während eines Einbruchs angetroffen wird, sollte diesem die Flucht ermöglicht werden, um einer möglichen Gewaltanwendung vorzubeugen“, heißt es abschließend. Wichtig ist, sich eine Personenbeschreibung, das Kennzeichen des Fluchtfahrzeuges oder die Fluchtrichtung zu merken.