/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Auto.
Durch den Aufprall wurde der Pkw-Lenker leicht verletzt.
Wolfsberg
24/10/2025
Unfall

Auffahrunfall in Wolfsberg: Lenker verletzt – Alkotest positiv

In Wolfsberg kam es am Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Packer Straße (B70). Ein 27-jähriger Kleintransporterlenker fuhr auf einen stehenden Pkw auf – der Alkotest verlief positiv.

Am 24. Oktober, mittags, war ein 27-jähriger Mann aus Wolfsberg mit seinem Kleintransporter auf der Packer Straße (B70) unterwegs, als er einem verkehrsbedingt anhaltenden Auto auffuhr. Das Auto wurde von einem 57-jährigen Mann aus dem Bezirk Wolfsberg gelenkt.

Alkotest positiv

Durch den Aufprall wurde der Pkw-Lenker leicht verletzt. Ein mit dem 27-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief positiv.

