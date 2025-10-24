SOS-Kinderdorf: Kärntner Politiker fordern Transparenz und Konsequenzen

Eine klare Haltung zur Aufarbeitung der jüngsten Vorwürfe gegen das SOS-Kinderdorf zeigten die Kinder- und Jugendhilfereferenten der Länder bei ihrer Konferenz in Salzburg, an der auch Kärntens Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) teilnahm. In einer gemeinsamen Erklärung betonen die Vertreter: „Die Landes-Kinder- und Jugendhilfereferentenkonferenz zeigt sich ob der zuletzt bekannt gewordenen Vorwürfe betreffend SOS-Kinderdorf zutiefst betroffen. Auch oder gerade weil die Vorwürfe teilweise schon über Jahrzehnte in der Vergangenheit zurückliegen, sind diese besonders ernst zu nehmen und zeigen einmal mehr, dass die grundlegende Aufarbeitung und angekündigte Neuausrichtung der Organisation dringend notwendig ist und befürwortet wird.“

©Büro LR Reichmann Landesrat Peter Reichmann bei der Konferenz in Salzburg.

Reichmann: „Volle Transparenz und Verantwortung sind unverzichtbar“

Reichmann unterstützt die gemeinsame Linie vollumfänglich: „Wir nehmen unsere Verantwortung ernst und fordern daher auch von allen Partnerorganisationen volle Transparenz und Unterstützung. Wer mit dem Vertrauen unserer Kinder arbeitet, darf sich nicht hinter Strukturen verstecken.“ Er betont zudem, dass es künftig auch neue Prozesse in der Zusammenarbeit mit dem SOS-Kinderdorf geben müsse: „Als zuständiger Referent ist es mir wichtig, dass sich alle Kinder, und ganz besonders jene mit belastenden Lebenserfahrungen, sicher und angenommen fühlen, Vertrauen aufbauen und zur Ruhe kommen können.“

Prüfung von Straßen und Denkmälern gefordert

Auch Landesrat und Landesparteivorsitzender Daniel Fellner (SPÖ) zeigt sich tief betroffen von den Enthüllungen rund um den SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner, gegen den schwere Missbrauchsvorwürfe erhoben wurden. „Es bricht mir das Herz, dass gerade unschuldige Kinder, die in den Kinderdörfern Sicherheit suchen, missbraucht wurden. Die Opfer verdienen nicht nur Anerkennung, sondern die volle Unterstützung der Gesellschaft“, so Fellner.

©LPD Kärnten/Wajand Landesrat Daniel Fellner ist tief betroffen über die neuesten Enthüllungen rund um Hermann Gmeiner.

„Leid der Betroffenen darf nicht übersehen werden“

Angesichts der Vorwürfe fordert er eine kritische Überprüfung von Straßen, Parks und Einrichtungen, die nach Hermann Gmeiner benannt sind: „Die Würde der Opfer steht über allen historischen Ehrungen. Wer den Namen einfach beibehält, übersieht das Leid der Betroffenen – und das darf nicht passieren.“ Es sei dringend notwendig, klare Zeichen zu setzen, nicht als Symbolpolitik, sondern aus moralischer Verantwortung. Missbrauch dürfe niemals vertuscht oder verharmlost werden, und den Betroffenen zuzuhören und sofort zu handeln sei das Mindeste, was die Gesellschaft tun könne, heißt es in einer Aussendung.

Blick in die Zukunft

Abschließend betont Fellner, dass es nicht nur um die Vergangenheit, sondern auch um die Zukunft gehe: „Die Opfer verdienen Gerechtigkeit. Wir brauchen transparente Prüfungen, gegebenenfalls Umbenennungen, Gedenksteine für die Betroffenen und eine nachhaltige Stärkung des Opferschutzes.“

Team Kärnten: Neuaufstellung auch bei Kontrolle gefordert

Auch das Team Kärnten fordert weitreichende Konsequenzen. Parteichef Gerhard Köfer spricht sich neben der organisatorischen Neuausrichtung des SOS-Kinderdorfs auch für eine Neuaufstellung der Kontrollinstanzen aus: „Es ist ein Akt der Notwendigkeit, dass sich die Einrichtung komplett neu organisiert, die Vergangenheit lückenlos aufarbeitet und auch Umbenennungen offen debattiert werden. Ebenso gilt es, die Kontrolle der Einrichtungen völlig neu zu strukturieren und ein engmaschigeres, wirkungsvolleres Kontrollnetz zu schaffen.“ Köfer richtet zudem einen Appell an Landesrat Peter Reichmann: „Reichmann muss seine Verantwortung wahrnehmen – ohne Rücksicht auf Parteifreunde. Kontrolle und Transparenz sind das A und O. Eine schonungslose Aufarbeitung, auch auf Verwaltungsebene, ist unabdingbar.“

©zVg. Gerhard Köfer fordert eine lückenlose Aufarbeitung.

Massiver Vertrauensverlust

Der Team-Kärnten-Chef sieht derzeit einen massiven Vertrauensverlust in die Kontrollinstanzen: „Dem muss durch klare und nachvollziehbare Handlungen begegnet werden. Es gilt, aus allen Fehlentwicklungen der Vergangenheit die richtigen Konsequenzen zu ziehen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2025 um 16:36 Uhr aktualisiert