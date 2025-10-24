Startschuss für neue Polizeiinspektion in Wolfsberg gefallen

Wolfsberg bekommt eine neue Polizeiinspektion, nachdem die bisherige Dienststelle in die Jahre gekommen ist und aktuellen Anforderungen nicht mehr gerecht wird.

In enger Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Polizeibehörden und dem

Innenministerium konnte eine Lösung erzielt werden. Damit ist der erste Schritt für

eine moderne, Dienststelle für die Wolfsberger Polizei getan, die Polizisten beste Arbeitsbedingungen bieten wird.

Startschuss ist gefallen

„Der Startschuss ist gefallen. Mit der neuen Polizeiinspektion stärken wir die Sicherheit im ganzen Lavanttal. Die Wolfsberger Polizei bekommt endlich das Zuhause, das sie verdient – und das den aktuellen Standards entspricht. Durch konsequente Arbeit gemeinsam mit den zuständigen Stellen konnten wir diesen wichtigen Schritt erreichen. Ich möchte allen Mitwirkenden – allen voran unserem Innenminister Gerhard Karner – danken“, betont Nationalratsabgeordneter Johann Weber.

„Großartige Nachrichten“

Auch vonseiten der Polizei wird die Entscheidung begrüßt: „Die geplante Errichtung einer neuen Polizeiinspektion in Wolfsberg ist eine großartige Nachricht für alle Kollegen, die in Wolfsberg ihren Dienst verrichten. Dank zeitgemäßer Infrastruktur werden Arbeitsabläufe optimiert und die Sicherheit der Bevölkerung weiter erhöht“ erklärt Erich Darmann, Kommandant der Polizeiinspektion Wolfsberg. „Dass dieses Projekt nun Realität wird, ist ein großer Erfolg. Unsere Kollegen leisten täglich enormes – sie verdienen Arbeitsbedingungen, die dem heutigen Standard entsprechen. Als Personalvertreter und Gewerkschafter freut es mich besonders, dass wir dieses Ziel erreicht haben“, sagt Reinhold Dohr, stellvertretender Vorsitzender der Polizeigewerkschaft.

Bauvorhaben wird ausgeschrieben

In einem nächsten Schritt wird das Bauvorhaben ausgeschrieben. Anschließend folgen die weiteren Planungsschritte – vom konkreten Standort bis zum Baustart.