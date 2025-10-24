Neue Railjet-Verbindungen: Lienz künftig schneller an Wien angebunden

Mit der Eröffnung der Koralmbahn im Dezember profitieren künftig auch Fahrgäste aus Lienz. Zwei tägliche Railjet-Verbindungen nach Wien sorgen für mehr Komfort und kürzere Reisezeiten.

Mit dem kommenden Fahrplanwechsel wird der Bahnhof Lienz mit zwei täglichen Railjet-Verbindungen pro Richtung über die neue Südstrecke mit Wien verbunden.

„Wir verfolgen seit Jahren das Ziel, den Verkehr klimaverträglich zu gestalten, sprich auf die Schiene zu verlagern und damit die Mobilitätswende voranzutreiben. Mit diesen Verbindungen über die neue Südstrecke sind wir diesem Ziel wieder einen großen Schritt nähergekommen“, zeigt sich Bundesminister Peter Hanke mit der nun gefundenen Lösung sehr zufrieden.

Mehr Geschwindigkeit und Komfort

„Über die neue Koralmstrecke wird Lienz nicht nur schneller an Wien angebunden, die ÖBB setzen auf den beiden direkten Verbindungen nach Wien auch wieder Railjets ein. Als besonderes Highlight wird ab Fahrplanwechsel Lienz die erste Destination sein, die mit den modernisierten Railjet-Upgrade-Zügen bedient wird. Somit geht es schneller und mit mehr Komfort in die Dolomitenstadt,“ betont ÖBB CEO Andreas Matthä.

Zusätzliche Verbindungen für Pendler

Darüber hinaus konnten die ÖBB für die Pendler auch zusätzliche Früh- beziehungsweise Spätverbindungen sicherstellen. Der erste Zug ab Lienz fährt ab Dezember bereits um 4.26 Uhr, der letzte Zug erreicht Lienz um 23.16 Uhr. „Unsere Stadt, unsere Region ist ganz besonders auf verlässliche, durchgehende Bahnangebote – auch in den Tagesrandlagen – angewiesen. Wir sind daher sehr froh, dass diese beiden Verbindungen nun endgültig feststehen“, ergänzt Bürgermeisterin Elisabeth Blanik.

Der Bahnhof Lienz als Mobilitätszentrum

Der Bahnhof Lienz wurde vor wenigen Jahren als Mobilitätszentrum umfassend modernisiert und barrierefrei ausgebaut. Das Ziel dieser Investition der ÖBB war dabei von Anfang an klar: Bahn, Bus, Radverkehr, P+R/B+R und Sharing-Angebote sollten verknüpft werden, um die Attraktivität für Pendler und Schüler, aber auch für Urlauber zu steigern.