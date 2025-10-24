Neue Railjet-Verbindungen: Lienz künftig schneller an Wien angebunden
Mit der Eröffnung der Koralmbahn im Dezember profitieren künftig auch Fahrgäste aus Lienz. Zwei tägliche Railjet-Verbindungen nach Wien sorgen für mehr Komfort und kürzere Reisezeiten.
„Wir verfolgen seit Jahren das Ziel, den Verkehr klimaverträglich zu gestalten, sprich auf die Schiene zu verlagern und damit die Mobilitätswende voranzutreiben. Mit diesen Verbindungen über die neue Südstrecke sind wir diesem Ziel wieder einen großen Schritt nähergekommen“, zeigt sich Bundesminister Peter Hanke mit der nun gefundenen Lösung sehr zufrieden.
Mehr Geschwindigkeit und Komfort
„Über die neue Koralmstrecke wird Lienz nicht nur schneller an Wien angebunden, die ÖBB setzen auf den beiden direkten Verbindungen nach Wien auch wieder Railjets ein. Als besonderes Highlight wird ab Fahrplanwechsel Lienz die erste Destination sein, die mit den modernisierten Railjet-Upgrade-Zügen bedient wird. Somit geht es schneller und mit mehr Komfort in die Dolomitenstadt,“ betont ÖBB CEO Andreas Matthä.
Zusätzliche Verbindungen für Pendler
Darüber hinaus konnten die ÖBB für die Pendler auch zusätzliche Früh- beziehungsweise Spätverbindungen sicherstellen. Der erste Zug ab Lienz fährt ab Dezember bereits um 4.26 Uhr, der letzte Zug erreicht Lienz um 23.16 Uhr. „Unsere Stadt, unsere Region ist ganz besonders auf verlässliche, durchgehende Bahnangebote – auch in den Tagesrandlagen – angewiesen. Wir sind daher sehr froh, dass diese beiden Verbindungen nun endgültig feststehen“, ergänzt Bürgermeisterin Elisabeth Blanik.
Der Bahnhof Lienz als Mobilitätszentrum
Der Bahnhof Lienz wurde vor wenigen Jahren als Mobilitätszentrum umfassend modernisiert und barrierefrei ausgebaut. Das Ziel dieser Investition der ÖBB war dabei von Anfang an klar: Bahn, Bus, Radverkehr, P+R/B+R und Sharing-Angebote sollten verknüpft werden, um die Attraktivität für Pendler und Schüler, aber auch für Urlauber zu steigern.
Folgende Verbindungen stehen den Fahrgästen ab 14. Dezember 2025 täglich zur Verfügung:
– RJ 857: Abfahrt Lienz um 6.17 Uhr mit Ankunft in Wien Hbf um 11.36 Uhr
– RJ 556: Abfahrt Wien Hbf um 7.24 Uhr mit Ankunft in Lienz um 12.43 Uhr
– RJ 557: Abfahrt Lienz um 15.17 Uhr mit Ankunft in Wien Hbf um 20.36 Uhr
– RJ 856: Abfahrt Wien Hbf um 16.24 Uhr mit Ankunft in Lienz um 21.43 Uhr
Erster/letzter Zug nach Lienz:
– S 6: Abfahrt Lienz um 4.26 Uhr mit Ankunft in Villach um 5.57 Uhr
– S 6: Abfahrt Villach um 21.37 Uhr mit Ankunft in Lienz um 23.16 Uhr