25 Jahre „fahrgast kärnten“: Jubiläum für Kärntens Fahrgast-Vertretung

Die ehrenamtliche Initiative „fahrgast kärnten“ feierte am Freitagvormittag, ihr 25-jähriges Bestehen. Das Jubiläum gab Anlass, die letzten Jahrzehnte Revue passieren zu lassen.

Bürgermeister Christian Scheider mit Stadträtin Sandra Wassermann, den Vorstandsmitgliedern von "fahrgast kärnten", Markus Lampersberger, Eduard Kaltenbacher und Richard Hunacek sowie Landesverkehrsreferent Sebastian Schuschnig bei der heutigen 25-Jahr Feier in der HTL 1 Lastenstraße.

Der Verein „fahrgast kärnten“ feierte am Freitag sein Jubiläum in der HTL1 Lastenstraße. Was im Jahr 2000 als kleine Initiative begann, hat sich heute zu einer anerkannten Interessensvertretung für Nutzer des Öffentlichen Verkehrs entwickelt. Gegründet wurde der Verein von Markus Lampersberger und einer Handvoll Mitstreiter, die sich damals als Sprachrohr für die Anliegen der Fahrgäste verstanden. Heute zählt „fahrgast kärnten“ über 100 Mitglieder und steht im regelmäßigen, konstruktiven Austausch mit Politik und Verkehrsbetrieben.

Erfolge der vergangenen Jahre

Zu den Erfolgen der vergangenen Jahre zählen Taktfahrplan, Modernisierung der Infrastruktur, das Kärnten- und Klimaticket, die Einführung der S-Bahn und bald auch der Start der Koralmbahn, der als „historischer Meilenstein“ gilt.

Politik und Verkehrsbetriebe gratulierten

„Der Verein ist eine Verstärkung und Bereicherung für jede Gemeinde, die den öffentlichen Verkehr verbessern will. Am Ende zählt der Fahrgast – und der braucht eine starke Vertretung wie ‚fahrgast kärnten’“, betonte Bürgermeister Christian Scheider. Auch Stadträtin Sandra Wassermann würdigte die Zusammenarbeit: „Der Verein war von Tag 1 an meiner Seite – kritisch, aber immer konstruktiv und mit hohem fachlichen Wissen.“

Schuschnig: „Wichtiger Partner für das Land“

Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig hob in seinen Grußworten die gute Zusammenarbeit zwischen Land und Verein hervor: „Sie sind seit 25 Jahren das Sprachrohr der Kärntner Fahrgäste und ein wichtiger Partner, wenn es darum geht, den Öffentlichen Verkehr weiterzuentwickeln.“ Er dankte den Gründungsmitgliedern Markus Lampersberger, Richard Hunatschek und Eduard Kaltenbacher für ihr ehrenamtliches Engagement und betonte, dass Kärnten den Aufholkurs im Öffentlichen Verkehr konsequent fortsetzen werde.

Blick in die Zukunft

Im Rahmen der Feierlichkeiten gab es Vorträge zur strategischen Bedeutung der Koralmbahn sowie Diskussionen zu künftigen Bahn- und Busfahrplänen. Mit dabei waren unter anderem ÖBB-Regionalmanager Reinhard Wallner und Verkehrsverbund-Geschäftsführer Christian Heschtera.