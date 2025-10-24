Kühler Start ins Wochenende: So wird das Wetter in Kärnten

Am Samstag zeigt sich das Wetter in Kärnten wechselhaft. Nach einem kalten, teils frostigen Start präsentiert sich der Tag zunächst freundlich, bevor am Nachmittag von Westen her dichtere Wolken aufziehen.

Der Samstag bringt in Kärnten einen Mix aus Sonne und Wolken. Zwar ziehen im Tagesverlauf immer wieder Wolkenfelder durch, zwischendurch zeigt sich aber auch die Sonne, besonders dort, wo sich morgendliche Nebelfelder rasch auflösen.

Leichte Regenschauer möglich

Am Nachmittag verdichten sich die Wolken von Westen her zunehmend, und gegen Abend sind einzelne, leichte Regenschauer möglich. Insgesamt bleibt es jedoch meist trocken. Der Tag startet kühl bis leicht frostig. Die Höchsttemperaturen erreichen am Nachmittag etwa 12 bis 13 Grad.