LKW-Fahrer in Kärnten mit 68 Ruhezeitverstößen erwischt

Bei einer Kontrolle ging den Beamten der Landesverkehrsabteilung am Dienstag ein Verkehrssünder ins Netz: Ein LKW-Fahrer wurde ohne Lenkberechtigung und mit nicht richtig gesichertem Gefahrengut erwischt. Doch das war nicht alles.

Am Nachmittag des 21. Oktober kontrollierten Beamte der Landesverkehrsabteilung auf der S37 in Fahrtrichtung Klagenfurt einen Sattelzug. Dabei stellte sich heraus: Der Fahrer hatte so einiges auf dem Kerbholz. Einerseits transportierte er laut Auskunft der Polizei Gefahrengut in Form von chemischen Substanzen, das nicht ordnungsgemäß gesichert war. Doch damit nicht genug: „Das Fahrzeug war auch nicht als Gefahrenguttransport deklariert und der Lenker besaß keine Berechtigung zum Lenken von Gefahrenguttransporten“, so die Polizei. Im Rahmen der Kontrolle wurden weiters 68 Verstöße gegen die Vorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Die Weiterbeförderung wurde dem Lenker untersagt. Er wird angezeigt.