Großflächiger Stromausfall in Kärnten: Jetzt ist das Licht wieder an

Nach großflächigen Stromausfällen wegen des Sturmtiefs „Joshua“ ist das Licht in Kärnten nun wieder an: Die KELAG meldet: „Stromversorgung wiederhergestellt.“

Nach den heftigen Unwettern am 23. Oktober waren zeitweise bis zu 8.000 Haushalte in Kärnten ohne Strom. Am Freitagabend kam noch ein großflächiger Stromausfall in Klagenfurt-Land dazu. Nun heißt es aufatmen: „Stromversorgung wiederhergestellt“, verkündet die KELAG Energie am späten Abend des 24. Oktober in den sozialen Medien.

Sturmböen sorgten für schwere Schäden in Kärnten

Die Sturmböen, die am Donnerstagabend über Kärnten hinwegfegten, forderten nicht nur die Feuerwehren: „Seit den Abendstunden des 23. Oktober war die Kärnten Netz mit ihren Monteurinnen und Monteuren im Dauereinsatz“, schildert die KELAG Energie. Das Tief „Joshua“ hat mit einer starken Sturmfront in mehreren Kärntner Bezirken für schwere Schäden und Stromausfälle gesorgt. „Umgestürzte Bäume und beschädigte Leitungen machten umfangreiche Sicherungs- und Aufräumarbeiten notwendig“, so die KELAG.

Stromversorgung wiederhergestellt

Am 24. Oktober arbeiteten über 100 Monteurinnen und Monteure seit den frühen Morgenstunden mit Hochdruck daran, die Versorgung in den betroffenen Regionen Villach-Land, Klagenfurt-Land, Feldkirchen, St. Veit, Völkermarkt und Wolfsberg wiederherzustellen. Und mittlerweile ist ihnen das geglückt. „Ein herzliches Dankeschön an alle Monteur:innen, Einsatzkräfte und Helfer:innen für ihren großartigen Einsatz“, so die KELAG abschließend.