Frischer Wind im Kärntner Radsport: Unterköfler übernimmt das Ruder

Nach mehreren Jahren an der Spitze des Kärntner Radsportverbandes endet die Amtszeit von Paco Wrolich. Die Führung des Verbandes übernimmt nun Norbert Unterköfler, Obmann des Radclubs Feld am See, der mit einem engagierten Team neue Impulse für den Kärntner Radsport setzen will. „Unterköfler steht für Miteinander statt Nebeneinander – für ihn zählt das Gemeinsame im Radsport“, heißt es seitens des Landesradsportverbandes. Vom jüngsten Nachwuchstalent bis zum engagierten Amateur, vom Rennrad über Mountainbike, Gravel und BMX bis hin zu Cyclocross, Bahn- und Paracycling: Unterköflers Ziel sei es, alle Radsportarten und Vereine in Kärnten zu verbinden und gemeinsam den Sport in seiner ganzen Vielfalt zu stärken.