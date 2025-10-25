Skip to content
/ ©LRV Kärnten
Das Bild auf 5min.at zeigt Paco Wrolich und Norbert Unterköfler.
Paco Wrolich (l.) geht, Norbert Unterköfler übernimmt.
Kärnten
25/10/2025
Paco Wrolich geht

Frischer Wind im Kärntner Radsport: Unterköfler übernimmt das Ruder

Es tut sich was im Kärntner Radsport: Paco Wrolich übergibt das Zepter im Landesradsportverband an Norbert Unterköfler. "Für ihn zählt das Gemeinsame im Radsport", heißt es seitens des Verbandes.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)

Nach mehreren Jahren an der Spitze des Kärntner Radsportverbandes endet die Amtszeit von Paco Wrolich. Die Führung des Verbandes übernimmt nun Norbert Unterköfler, Obmann des Radclubs Feld am See, der mit einem engagierten Team neue Impulse für den Kärntner Radsport setzen will. „Unterköfler steht für Miteinander statt Nebeneinander – für ihn zählt das Gemeinsame im Radsport“, heißt es seitens des Landesradsportverbandes. Vom jüngsten Nachwuchstalent bis zum engagierten Amateur, vom Rennrad über Mountainbike, Gravel und BMX bis hin zu Cyclocross, Bahn- und Paracycling: Unterköflers Ziel sei es, alle Radsportarten und Vereine in Kärnten zu verbinden und gemeinsam den Sport in seiner ganzen Vielfalt zu stärken.

