Die Freiwillige Feuerwehr Maria Rojach rückte am Freitag in der Früh aus, um Bäume von einem Auto zu entfernen.
Lavanttal
25/10/2025
Vorn und hinten

Bäume krachen auf Kastenwagen: Feuerwehr eilt zu Hilfe

Im Lavanttal rückte die Freiwillige Feuerwehr Maria Rojach am frühen Freitagmorgen zu einem technischen Einsatz aus. Zwei Bäume waren in Lindhof auf einen Kastenwagen gestürzt.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)

In den frühen Morgenstunden des 24. Oktober wurde die Freiwillige Feuerwehr Maria Rojach (Lavanttal) zu einem technischen Einsatz nach Lindhof alarmiert. Ein Kastenwagen war dort im Front- und Heckbereich von zwei umstürzenden Bäumen getroffen worden, wie die Florianis in den sozialen Medien informierten. „Unsere Aufgaben umfassten das Absichern der Einsatzstelle, das Entfernen der Bäume sowie die Freimachung der Fahrbahn“, erklärte die Feuerwehr Maria Rojach. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

