35 Millionen für Kärntner Kultur: Mehr für Museen, weniger für Brauchtum

Kärnten hat 2024 rund 35 Millionen Euro in Kultur investiert – damit erreichte das Kulturbudget seinen höchsten Stand seit sieben Jahren. Am meisten profitierten Museen und Theater.

Das Land Kärnten hat im Vorjahr 35,1 Millionen Euro für Kunst und Kultur ausgegeben – so viel wie seit sieben Jahren nicht mehr. Gegenüber 2023 bedeutet das ein Plus von rund 4,25 Millionen Euro beziehungsweise 13,8 Prozent. Das geht aus dem Kulturbericht hervor, der am Dienstag, den 28. Oktober, in der Kärntner Landesregierung beschlossen werden soll.

Löwenanteil der Förderungen entfällt auf „Museen, Archive und Wissenschaft“

Der größte Teil des Budgets entfiel 2024 auf den Bereich „Museen, Archive, Wissenschaft“ mit rund 14,27 Millionen Euro – ein Plus von 25,6 Prozent gegenüber 2023. Darin enthalten sind unter anderem die Integration der wissens.wert.welt ins kärnten.museum sowie Vorbereitungen für Erweiterungen der Museumsstandorte. Der zweitgrößte Bereich war die Darstellende Kunst mit 13,46 Millionen Euro (plus rund 9 Prozent gegenüber 2023). Weniger Mittel als 2023 gab es hingegen mit rund einer Million Euro und somit einem Minus von fast 20 Prozent für die Brauchtums- und Heimatpflege, nachdem das Jahr 2023 als „Volkskultur-Schwerpunktjahr“ besonders dotiert war.

Gehst du gerne ins Museum? Ja, ich schaue mir alles Mögliche an. Kommt drauf an, in welches. Nein, ich gehe nicht gern in Museen. Kann ich nicht beurteilen, ich war noch nie im Museum. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Kunst- und Kulturstrategie Kärnten/Koroška startete

Das Land Kärnten kaufte im Vorjahr 26 Kunstwerke um insgesamt 282.000 Euro an – je 13 von Künstlerinnen und 13 von Künstlern. Außerdem wurden elf Preise vom Land ausgelobt und sieben weitere Auszeichnungen mit insgesamt 16.000 Euro über Subventionen abgewickelt. 19 Stipendien wurden außerdem vergeben. Zudem wurde im Vorjahr der partizipative Prozess zur neuen Kunst- und Kulturstrategie Kärnten/Koroška gestartet. Ziel ist es, Kunst und Kultur künftig noch gezielter zu fördern.

„Kunst und Kultur in Kärnten ein Herzensanliegen“

„Kunst und Kultur sind uns in Kärnten ein Herzensanliegen“, sagt Landeshauptmann und Kulturreferent Peter Kaiser (SPÖ). Angesichts geopolitischer Spannungen und gesellschaftlicher Umbrüche verweist Kaiser auf die besondere Bedeutung von Kunst und Kultur: „Sie sind wesentliche Säulen von Demokratie, Freiheit, Solidarität und Menschlichkeit.“ Der Kulturbericht des Landes Kärnten 2024 wird nach dem Beschluss in der Regierungssitzung zum Download zur Verfügung stehen.