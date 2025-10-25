Baum fällt – Ast trifft Kopf: Kärntner bei Forstunfall verletzt

Am Samstagvormittag kam es in Völkermarkt zu einem bösen Forstunfall: Vater und Sohn fällten eine Esche, als sich plötzlich ein Ast löste und den 49-jährigen Vater am Kopf traf.

Am 25. Oktober fällte ein 49-jähriger Mann am Vormittag gemeinsam mit seinem Sohn (22) eine abgestorbenen Esche auf seinem Anwesen in der Gemeinde Völkermarkt. Doch dann passierte es: „Als der Baum umfiel, löste sich ein Ast aus der Baumkrone und traf den 49-Jährigen am Kopf“, schildert die Polizei die Situation. Nach kurzer Zeit spürte er Schmerzen und sein Sohn alarmierte die Rettung. Nach medizinsicher Erstversorgung musste er mit dem Rettungshubschrauber C11 in das UKH Klagenfurt eingeliefert werden. „Der 49-Jährige trug bei seiner Tätigkeit einen Helm“, informiert die Polizei abschließend.