CREOS 2025: Ein Abend voller Innovation und Emotion

Unter dem Motto „Futuready“ rückte die Preisverleihung die kreativsten Leistungen des Bundeslandes ins Rampenlicht und bewies einmal mehr: Die Zukunft der Kommunikation wird in Kärnten aktiv mitgestaltet.

Ein Abend für die Zukunft der Werbung

Mit rund 400 Gästen aus Wirtschaft, Medien, Politik und der Kreativbranche wurde der CREOS 2025 zur festlichen Bühne für herausragende und sprichwörtlich preisgekrönte Werbeideen aus Kärnten. „Wir wollen zeigen, dass kreative Werbung richtig gut sein kann und der Wirtschaft den Rücken stärkt, gerade in schwierigen Zeiten“, betonte Volkmar Fussi, Obmann der Fachgruppe Werbung & Marktkommunikation Kärnten. „Der CREOS beflügelt, er steht für kreativen Mut, handwerkliche Qualität und das Beschreiten neuer Wege in der Werbung.“

CREOS-Jury gratuliert den Gewinnern

Die Jury unter dem Vorsitz von Virginia Wilhelmer (DDB Wien), zeigte sich beeindruckt von der hohen Dichte an Qualität, Kreativität und technischer Raffinesse. So konnten sich schließlich 43 Preisträger über einen CREOS in Gold, Silber oder Bronze freuen. Die erfolgreichsten Agenturen des Abends waren Die Agentur Lux (4 x Gold, 1 x Silber, 1 x Bronze) und stoff (2 x Gold, 1 x Silber, 1 x Bronze), beide aus Klagenfurt sowie Aberjung (2x Gold, 2 x Bronze) aus Seeboden. Alle Gewinner des CREOS 2025 sind automatisch für den Bundeswerbepreis AUSTRIACUS nominiert – eine zusätzliche Chance auf nationalenAnerkennung.

Preisverleihung

Die Auszeichnung für den „Best of Newcomer“ ging an die MOBE Media (Sabrina Berger und Daniela Mörtl) aus Hermagor, den Sonderpreis für den besten Imagefilm konnte einmal mehr die Klagenfurter Filmfirma Monte Nero Productions für sich entscheiden. „Mit dem CREOS rücken wir jene ins Scheinwerferlicht, die sonst dafür sorgen, dass andere glänzen. Der heutige Abend zeigt eindrucksvoll, welche Kreativität und Innovationskraft in der Werbebranche stecken. Die Unternehmen und Agenturen unserer Kreativwirtschaft tragen mit ihrer Arbeit maßgeblich dazu bei, die Potentiale unseres Standortes sichtbar zu machen“, so Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig im Zuge der Preisverleihung.

Charmante Moderation und After-Show-Party

ORF-Moderatorin Mirjam Weichselbraun moderierte eloquent und charmant gemeinsam mit Volkmar Fussi die Preisverleihung, musikalisch unterstützt von Helena May, eine der Topsängerinnen Londons, die mit ihrer kraftvoll-souligen Stimme und ihrem unverwechselbaren Look für die perfekte Feierstimmung sorgte und nach dem wunderbaren Dinner gemeinsam mit DJ Rino die CREOS After Show Party so richtig in Schwung brachte.

Unter den Gästen der Galanacht gesichtet

Landtagspräsident Reinhart Rohr, der an diesem Tag seinen 66. Geburtstag feierte, den ersten Tag als „Präsident a. D.“ verbrachte und mit seinem Herzensprojekt „Tor zur Demokratie“ auch noch einen silbernen CREOS in Empfang nehmen konnte sowie WK-Präsident Jürgen Mandl, Landesrat Sebastian Schuschnig, die WKÖ-Vizepräsidenten Carmen Goby, Matthias Krenn und Otmar Petschnig, Villachs Vizebürgermeisterin Gerda Sandrieser, KELAG Energie und Wärme Geschäftsführer Christoph Herzeg, KWF-Boss Martin Zandonella, Villach-Vermarkter Pierre Bechler, Klagenfurt-Kommunikationschef Valentin Unterkircher, FH-Kärnten Marketingleiterin Petra Bergauer, WIFI-Kurator Dieter Wagner, Leiter Geschäftskunden West Kärntner Sparkasse Manuel Pirman, Karin Seywald-Czihak als CEO der ÖBB Werbung, Top-Eventer Thomas Semler, u. v. a. mehr. Aus der Werbebranche stahlten Urgesteine wie Peter Mathes, Wolfgang Daborer, Karlheinz Thaller und Ronny Mairitsch mit den jungen Kreativen um die Wette, wie Benjamin Hösel, Mattea Kuttnig, Bianca Moser, David Moritz und Patrick Markun. Alle Informationen zu den Ausgezeichneten findest du auf der Website.