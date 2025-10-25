Skip to content
/ ©pixabay.com
Foto auf 5min.at zeigt einen Raser bei Nacht.
Ein 20-Jähriger musste sein Probeführerschein abgeben, da er 160 km/h anstatt der erlaubten 100 fuhr.
Pinzgau/Salzburg
25/10/2025
100er Zone

Kärntner (20) wurde Probeschein gezupft: Mit 160 km/h unterwegs

Vergangene Nacht kam es im Pinzgau zu Verkehrskontrollen. Auch ein Kärntner wurde angehalten und musste dann seinen Probeführerschein abgeben.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(63 Wörter)

Im Pinzgau wurden von 24. auf 25. Oktober 2025 Kontrollen in Niedernsill auf der B 168 durchgeführt. Zwei Probeführerscheinbesitzer – ein 22-jähriger Pinzgauer und ein 20-Jähriger aus Spittal an der Drau – wurden dabei mit 157 bzw 160 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen, informiert die Polizei in einer Aussendung. Die Scheine wurden beide abgenommen, Anzeigen folgen.

