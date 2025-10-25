Kärntner (20) wurde Probeschein gezupft: Mit 160 km/h unterwegs

Vergangene Nacht kam es im Pinzgau zu Verkehrskontrollen. Auch ein Kärntner wurde angehalten und musste dann seinen Probeführerschein abgeben.

Im Pinzgau wurden von 24. auf 25. Oktober 2025 Kontrollen in Niedernsill auf der B 168 durchgeführt. Zwei Probeführerscheinbesitzer – ein 22-jähriger Pinzgauer und ein 20-Jähriger aus Spittal an der Drau – wurden dabei mit 157 bzw 160 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen, informiert die Polizei in einer Aussendung. Die Scheine wurden beide abgenommen, Anzeigen folgen.