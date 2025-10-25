Festnahme: Kärntner soll Freundin brutal attackiert und bedroht haben

In den vergangenen Tagen musste eine Frau Schreckliches durchmachen. Ihr Lebensgefährte steht im Verdacht die Kärntnerin mit dem Umbringen bedroht und angegriffen zu haben.

Die Vorfälle sollen sich zwischen dem 21. und dem 24. Oktober 2025 ereignet haben. Mit einer Eisenstange und einer Gitarre soll ein 65-jähriger Unterkärntner seine Freundin im gemeinsamen Haus geschlagen und verletzt haben. Auch zu Fußtritten soll es gekommen sein.

Gewehr trotz Waffenverbot

„Zudem steht er im Verdacht seine Lebensgefährtin mehrfach, unter Zuhilfenahme von Messern und einem Gewehr, mit dem Umbringen bedroht zu haben. Trotz aufrechtem Waffenverbot besaß er ein Gewehr“, heißt es von der Polizei. Im Zuge der Hausdurchsuchung wurde dieses aufgefunden und als Tatmittel gemeinsam mit der Eisenstange sichergestellt. Des Weiteren habe ihr mit dem Umbringen gedroht, sollte sie die Polizei verständigen. Der Frau gelang es dennoch am 24. Oktober kurz nach Mitternacht den Polizeinotruf zu wählen.

Cobra-Einsatz

Unter Einsatz mehrerer Polizeistreifen, des SRK und Beamten der EKO Cobra wurde der Mann am 24. Oktober 2025 in den Morgenstunden in seinem Haus vorläufig festgenommen. Die 43-Jährige wurde ärztlich versorgt und konnte danach einvernommen werden. Der 65-jährige Tatverdächtige bestreitet die Tatvorwürfe, so laut Bericht der Polizei. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete Festnahme und die Einlieferung in die JA Klagenfurt an.