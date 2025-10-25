Kärntner Familienunternehmen feiert 25. Jubiläum

Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Landesrat Sebastian Schuschnig nahmen die heutigen Feierlichkeiten zum Anlass, um den Betriebsinhabern Gabi und Andreas Hofer persönlich zum Jubiläum zu gratulieren. „25 Jahre ‚Kärnten Fisch‘ sind eine echte Erfolgsgeschichte. Wie kaum ein anderer Betrieb steht die Fischzucht hier in Feld am See für Regionalität, nachhaltige Lebensmittelproduktion und höchste Qualitätsstandards. Dazu möchten wir herzlich gratulieren“, so Gruber und Schuschnig im Zuge der Jubiläumsfeier.

Mehrere Standorte in Kärnten

Das Familienunternehmen beschäftigt derzeit rund 20 Mitarbeiter an mehreren Standorten in Kärnten. Gemeinsam mit zwei Partnerbetrieben im Gail- und Drautal können so jährlich an die 250 Tonnen Fisch produziert werden. Der Großteil des Fisches in Kärnten werde importiert, so Gruber. Umso höher sei daher der Stellenwert heimischer Produzenten wie „Kärnten Fisch“. „Sie leisten einen bedeutenden Beitrag zur regionalen Lebensmittelversorgung und haben auch eine wertvolle Vorbildfunktion.“

„Wichtige wirtschaftliche Impulse in der Region“

In den vergangenen Jahren wurde die Anlage in Feld am See laufend modernisiert und erweitert. Aktuell entsteht mit Unterstützung des Landes eine neue Zufahrtsstraße, die nicht nur das Arbeiten im Betrieb erleichtern soll, sondern auch die Erreichbarkeit für Kunden des Hofladens verbessert. „‚Kärnten Fisch‘ schafft nicht nur hochwertige Qualitätsprodukte, sondern vor allem auch wichtige wirtschaftliche Impulse in der Region. Das Unternehmen sichert Arbeitsplätze und sorgt für regionale Wertschöpfung“, hebt Schuschnig hervor. Neben Gruber und Schuschnig nahmen an den Jubiläumsfeierlichkeiten auch Bürgermeisterin Michaela Oberlassnig, Landwirtschaftskammerpräsident Siegfried Huber, Landtagsabgeordnete Stefanie Ofner sowie weitere Fest- und Ehrengäste teil.