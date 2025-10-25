Innovativ, modern und praxisnahe: Informatik-Werkstatt feiert Jubiläum

Seit dem Start im Studienjahr 2015/16 hat sich die Werkstatt als zentrale Initiative zur Förderung von Informatik- und Technikinteresse in Kärnten etabliert – mit bisher knapp 23.000 Teilnehmer und Besucher.

Zehn Jahre Informatik-Werkstatt

Die Informatik-Werkstatt ist Teil des Regionalen Fachdidaktik-Zentrums Informatik (RFDZ Informatik), einer Kooperation zwischen der Universität Klagenfurt (Institut für Informatikdidaktik), der Pädagogischen Hochschule Kärnten, der Bildungsdirektion Kärnten sowie dem Land Kärnten. Ihre Ziele: Informatikbildung modern, praxisnah und für alle Altersgruppen zugänglich zu machen, sowie insbesondere junge Frauen für Technik zu begeistern – und das alles vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe.

Erfolgreiche Kooperation für lebendige Informatikbildung

Das RFDZ Informatik verfolgt seit Jahren das Ziel, digitale Kompetenzen zu fördern, Gender-Vorurteile in der Technik zu überwinden und den Informatikunterricht in Kärnten weiterzuentwickeln. Durch die enge Zusammenarbeit von Bildungsinstitutionen und Forschungseinrichtungen ist eine Plattform entstanden, die international Beachtung findet.

Seit 2016 ist die Informatik-Werkstatt mit zahlreichen Publikationen und Workshops auf internationalen Konferenzen vertreten und die Werkstatt-Idee wurde an etlichen Standorten im In- sowie auch Ausland übernommen. Das Gütesiegel als Regional Educational Competence Center (RECC) unterstreicht zusätzlich die hohe Qualität und Innovationskraft des Projekts.

Starke Partner

Das RFDZ Informatik blickt auf ein erfolgreiches Jahrzehnt zurück – und steht zugleich vor neuen Aufgaben. Dank der wertvollen Unterstützung von Partnern wie der BKS Bank und der Wirtschaftskammer Kärnten sowie der Industriellenvereinigung Kärnten konnte die Informatik-Werkstatt vielen Schüler im Zentralraum Kärnten praxisnahe Einblicke in digitale Zukunftsthemen ermöglichen. Um künftig auch entferntere Schulen zu erreichen, ist eine mobile Werkstatt geplant, deren Umsetzung noch auf finanzielle Unterstützung wartet. Gleichzeitig sollen die Schwerpunkte Künstliche Intelligenz und Robotik weiter ausgebaut werden – denn digitale Bildung ist die Basis für die Zukunft unserer Kinder.

Innovationswerkstatt mit internationaler Sichtbarkeit

Mit über 1.000 durchgeführten Workshops hat die Informatik-Werkstatt tausende Kinder, Jugendliche, Studierende und Lehrende inspiriert. Ob im Rahmen von wöchentlich stattfindenden Informatikwerkstattterminen, Workshops für Schulklassen oder Geburtstagsworkshops – „das kreative Konzept bringt spielerisches Lernen und informatikdidaktische Prinzipien in Einklang“, so Andreas Bollin, der Leiter der Informatik-Werkstatt. „Die Informatik-Werkstatt ist eine Erfolgsgeschichte: Die Teilnehmer:innen konnten in den vergangenen Jahren in vielfältige informatische Themen eintauchen – vom Roboterprogrammieren über Virtual Reality bis zu kreativen Coding-Projekten“, so Nina Lobnig, ehemalige Mitarbeiterin der Werkstatt und heute wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Informatikdidaktik. Auch Stefan Pasterk, langjähriger Mitarbeiter der Werkstatt, betont den nachhaltigen Bildungswert: „Seit mittlerweile zehn Jahren zeigt die Informatik-Werkstatt, wie Themen der Informatik verschiedenste Zielgruppen motivieren und faszinieren können. Dieses Konzept ist eine große Bereicherung für die Bildungslandschaft in Kärnten.“

Stimmen aus Wirtschaft und Bildung

Dietmar Böckmann, Vorstandsmitglied der BKS Bank betont: „Die Informatik-Werkstatt der Universität Klagenfurt ist ein Leuchtturmprojekt für die digitale Bildung in Kärnten. Als BKS Bank ist es uns ein zentrales Anliegen, junge Menschen frühzeitig für Technik und Informatik zu begeistern. Wer früh Zugang zu digitalen Kompetenzen erhält, entwickelt nicht nur Neugier und Kreativität, sondern auch jene Fähigkeiten, die unsere Gesellschaft und Wirtschaft in Zukunft dringend brauchen.“ Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten dazu: „Zehn Jahre Informatik-Werkstatt – dazu gratuliere ich herzlich! In dieser Zeit ist es gelungen, tausende Kinder und Jugendliche für Informatik und digitale Technologien zu begeistern. Damit wurde ein starkes Fundament für die Fachkräftesicherung in Kärnten geschaffen.“

„Wesentlicher Baustein“

Ada Pellert, Rektorin der Universität Klagenfurt erklärt: „Seit nunmehr zehn Jahren zeigt die Informatik-Werkstatt eindrucksvoll, wie junge Menschen früh für digitale Zukunftskompetenzen begeistert werden. Mein Dank gilt den Kooperationspartnern, Andreas Bollin und seinem Team, die mit großem Engagement die digitale Bildung in Kärnten nachhaltig voranbringen und so das Interesse an Technikstudien stärken. Die Informatik-Werkstatt ist ein wesentlicher Baustein unserer strategischen Verantwortung gegenüber Wirtschaft und Gesellschaft.“ Timo Springer, Präsident der Industriellenvereinigung Kärnten sagt abschließend: „Die Informatik-Werkstatt hat unzählige junge Talente für die digitale Welt begeistert und ihnen wichtige Zukunftskompetenzen vermittelt. Damit leistet sie einen entscheidenden Beitrag, die Fachkräftebasis der Industrie zu sichern und Kärntens Innovationskraft zu stärken.“