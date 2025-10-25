Kultur und Kärnten: Was du am Nationalfeiertag erleben kannst

Zwei Standorte bieten einen Tag der offenen Tür, im Haupthaus erwarten die Besucher spannende Führungen und in Maria Saal geht die Saison mit einer besonderen Führung zu Ende. Der Eintritt ist vielerorts frei.

Historischer Wappensaal, Magdalensberg und Freilichtmuseum

Am Nationalfeiertag öffnet der historische Wappensaal (Landhaushof 1, 9020 Klagenfurt) von zehn bis 16 Uhr seine Türen. Besucher erwartet ein eindrucksvoller Blick in den Saal sowie die Möglichkeit, das neu eröffnete „Tor zur Demokratie“ kennenzulernen. Ebenso am morgigen Sonntag bietet der Archäologische Park Magdalensberg von zehn bis 16 Uhr freien Eintritt, Mitmachstationen, Workshops, römische Kulinarik, Rätselrallyes und Führungen durch die antike Stadt Virunum. Zum Saisonabschluss findet um 10.30 Uhr die letzte öffentliche Führung 2025 im Freilichtmuseum (Maria Saal) unter dem Titel „Kärnten und die Höfe im Spiegel alter Reiseberichte“ mit Roland Bäck statt. Ein Rundgang durch Geschichte, Literatur und Alltagsleben vergangener Zeiten.

Reise durch die Natur- und Kulturgeschichte Kärntens

Am Nationalfeiertag lädt das kärnten.museum um elf Uhr zu einer Reise durch die Natur- und Kulturgeschichte Kärntens ein – vom „Lindwurmschädel“ bis zum Neusticosaurus, von frühen Siedlungsspuren bis in die mittelalterlichen Städte. Anschließend führt Peter Pirker um 14 Uhr ein letztes Mal durch die Sonderausstellung „Hinschaun! Poglejmo. Kärnten und der Nationalsozialismus | Koroška in nacionalsocializem“. Die Kuratorenführung beleuchtet verdrängte Aspekte der NS-Zeit in Kärnten und stellt Fragen nach Erinnerung und Verantwortung bis in die Gegenwart.