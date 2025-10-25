Skip to content
Das Wetter am Nationalfeiertag ist von Hochnebel, ein wenig Sonne und auch ein paar Regenschauern dominiert.
25/10/2025
So wird das Wetter am Nationalfeiertag in Kärnten

Der Sonntag startet freundlich doch vielerorts ist der Nebel sehr dicht. Im Verlauf können dann auch einige Regenschauer über das Land ziehen.

Der Sonntagvormittag verläuft in Oberkärnten abseits von lokalem Frühnebel zeitweise sonnig, in Unterkärnten hat es die Sonne durch Nebel, Hochnebel und Wolken sehr schwer und zeigt sich kaum. In der zweiten Tageshälfte sind die Wolken meist dicht und es können über Kärnten verteilt einige Regenschauer durchziehen, die meisten werden in den südöstlichen Landesteilen erwartet, wissen die Meteorologen der Geospshere Austria. Die Schneefallgrenze sinkt von etwa 1500m allmählich auf 1400 bis 1000m. Höchstwerte 8 bis 12 Grad.

