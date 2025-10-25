So wird das Wetter am Nationalfeiertag in Kärnten

Der Sonntagvormittag verläuft in Oberkärnten abseits von lokalem Frühnebel zeitweise sonnig, in Unterkärnten hat es die Sonne durch Nebel, Hochnebel und Wolken sehr schwer und zeigt sich kaum. In der zweiten Tageshälfte sind die Wolken meist dicht und es können über Kärnten verteilt einige Regenschauer durchziehen, die meisten werden in den südöstlichen Landesteilen erwartet, wissen die Meteorologen der Geospshere Austria. Die Schneefallgrenze sinkt von etwa 1500m allmählich auf 1400 bis 1000m. Höchstwerte 8 bis 12 Grad.