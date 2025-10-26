Umleitungen wegen Sanierungsarbeiten auf der L82

Ab dem kommenden Montag, 27. Oktober, kommt es an der L82 Silberegger Straße zwischen dem Kreisverkehr in Althofen und Silberegg zu umfassenden Sanierungsarbeiten, wie das Land Kärnten informiert. Dabei wird der aktuelle Fahrbahnzustand mittels Abfräsung und anschließender Asphaltierung instandgesetzt. „Wir investieren in das Baulos 170.000 Euro, um die Befahrbarkeit und Verkehrssicherheit auf diesem Abschnitt deutlich zu verbessern“, erklärt Straßenbaureferent Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber. Die Bauarbeiten sollen bis Mitte November abgeschlossen sein, der Verkehr wird während der Instandsetzungsmaßnahmen über die L83 Krappfeld-Straße und die L94 Kappeler Straße umgeleitet.