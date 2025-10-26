Kärnten: So wird das Wetter in den Herbstferien

Am 27. Oktober beginnen auch in Kärnten die Herbstferien. Um die freie Zeit optimal planen zu können, haben wir für euch einen Wetterausblick zusammengestellt.

Wer in den Herbstferien Ausflüge in Kärnten plant, kann sich auf recht freundliche Tage einstellen – nur zum Ferienstart wird’s kurz unbeständiger. Nach einem wechselhaften Montag setzt sich ab Dienstag zunehmend sonniges Herbstwetter durch.

Montag: Auf Sonne folgt Regen

Am Montag (27. Oktober) ziehen nach einem in vielen Regionen sonnigen Vormittag von Westen her dichte Wolken auf. „Der Nachmittag verläuft meist stark bewölkt oder bedeckt und von Nordwesten her können auf die westlichen und nördlichen Landesteile einige Schauer übergreifen“, heißt es seitens der GeoSphere Austria. Vom Unteren Gail- und Drautal ostwärts soll es überwiegend trocken bleiben. Bei teils lebhaftem Westwind werden Temperaturen von 7 bis 11 Grad erreicht.

Dienstag: Viel Sonne und milde Temperaturen

Der Dienstag (28. Oktober) zeigt sich dann schon deutlich freundlicher: Bei viel Sonne, kaum Nebel und mit bis zu 14 Grad erwartet die Kärntnerinnen und Kärntner vielerorts angenehm mildes Herbstwetter. Nur entlang des Tauernhauptkamms halten sich anfangs noch dichtere Wolken. „In den Tauerntälern weht teils noch lebhafter, föhniger Nordwestwind“, so die Wetterexperten der GeoSphere.

Mittwoch: Klassisches Herbstwetter

Auch am Mittwoch (29. Oktober) dominiert die Sonne – die Kärntnerinnen und Kärntner erwartet klassisches Herbstwetter mit Föhn. Lediglich im östlichen Klagenfurter Becken können sich zähe Frühnebelfelder länger halten und entlang der Karnischen Alpen sowie Karawanken stauen sich zeitweise Wolken. „Am Nachmittag kann in Böen teils lebhafter, föhniger Südwestwind durchgreifen“, so die GeoSphere Austria. Die Temperaturen erreichen am Mittwoch Höchstwerte von 10 bis 14 Grad.

Donnerstag: Wind bläst Nebel fort

Am Donnerstag (30. Oktober) stauen sich laut Prognosen der GeoSphere von Südwesten her zwar wieder Wolken, es soll aber meist trocken bleiben: „Mit lebhaftem, föhnigem Südwestwind kann sich vor allem in Unterkärnten nach Auflösung lokaler Frühnebelfelder auch länger die Sonne zeigen.“ Die Höchstwerte erreichen am Donnerstag in Kärnten milde 16 Grad.

Freitag: Wolken und Sonne

Am Freitag ist in Kärnten schließlich mit viel Wolken und einigen Sonnenstrahlen zu rechnen. Voraussichtlich soll es aber trocken bleiben. Die Temperaturen bleiben herbstlich mild bei bis zu 15 Grad.