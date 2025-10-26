Ein Feiertag zum Feiern?

Der österreichische Nationalfeiertag fällt heuer auf einen Sonntag – ein kleiner Skandal für alle Arbeitenden. Trotzdem lohnt sich ein Blick darauf, was wir da eigentlich feiern und was uns unsere Neutralität heute noch bedeutet.

Wenn du diese Zeilen liest, ist der österreichische Nationalfeiertag vermutlich erst ein paar Stunden alt. Und dieses Jahr ist dieser Feiertag ein Sonntag, welch ein unverzeihlicher Verrat an der arbeitenden Bevölkerung! Doch einige Zeilen sollte uns dieser Tag schon wert sein, auch einige Ideen und Gedanken.

Mythen rund um den Nationalfeiertag

Räumen wir vorerst einmal mit der Mär auf, der Feiertag beruhe auf der Tatsache, dass am 26. Oktober 1955 der letzte Besatzungssoldat unser Land verlassen habe. Das ist doppelt falsch. Erstens haben britische Besatzungssoldaten bereits am 25. Oktober die letzte Kaserne in Klagenfurt übergeben und zweitens hielt sich ein versprengter Haufen britischer Soldaten noch einige Tage länger in Kärnten auf. Vielleicht hat’s ihnen so gut gefallen, wer könnte es ihnen verdenken? Also das war’s nicht. Es war der Beschluss des Bundesverfassungsgesetzes über die österreichische Neutralität, das im Jahr 1965 dann zur Etablierung des 26. Oktobers als Nationalfeiertag herangezogen wurde.

Was bedeutet Österreichern der Nationalfeiertag?

Und hier offenbart sich eine gewisse Diskrepanz in der Haltung der Österreicher zu eben dieser Neutralität. Wir feiern sie in Form eines nationalen Feiertags, fahren aber an diesem Tag (wenn er nicht wie heuer auf einen Sonntag fällt), gerne nach Tarvis oder Udine. Auch sonst demonstrieren wir wenig Verbundenheit mit diesem Tag und seinem Anlass. So hat vermutlich jede amerikanische Imbissbude mehr US-Flaggen am Dach als sich in ganz Österreich in Summe an Privathäusern finden. Ein Phänomen, das sich übrigens auch am 10. Oktober in Kärnten zeigt. Früher hat’s wenigstens noch die Fitmärsche gegeben, jetzt gibt’s am Vorabend im Fernsehen Assinger und Karlich.

Wie viel Schutz bietet uns die Neutralität?

Und auch die Neutralität, dieser Heilige Gral der nationalen Sicherheitspolitik, wird nicht näher diskutiert. Schützt Neutralität wirklich vor einem skrupellosen Aggressor? Frag nach in Belgien im Ersten Weltkrieg und in Dänemark, Norwegen etc. im Zeiten Weltkrieg. Sie schützt natürlich nicht. Auch das Beispiel der Schweiz hinkt, denn wer bombardiert schon gerne seine eigene Bank? Das ist jetzt kein Plädoyer für die vorbehaltlose Abschaffung der Neutralität, auch nicht angesichts des aggressiven russischen Bärens vor Europas Haustür. Mehr noch, in Europas Vorzimmer. Aber eine ehrliche, faktenbasierte, emotionslose und nicht von parteipolitischen Interessen getriebene Diskussion wäre diese Neutralität schon wert. Immer widmen wir ihr ja sogar einen Feiertag. Auch wenn er auf einen Sonntag fällt.