Gut zu Fuß: Kärntner gehen pro Tag „rund siebenmal um die Erde“

In Kärnten ist man gut zu Fuß unterwegs: 70 Prozent der Kärntner gehen laut einer aktuellen VCÖ-Studie täglich längere Strecken – insgesamt rund 300.000 Kilometer pro Tag. Nur in Wien wird noch mehr gegangen.

Die Kärntnerinnen und Kärntner sind so gut zu Fuß unterwegs wie kaum jemand sonst in Österreich: 70 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren legen laut einer aktuellen VCÖ-Analyse täglich Strecken von mehr als 250 Metern zu Fuß zurück. Nur in Wien wird noch mehr gegangen. Zum Vergleich: Nur 35 Prozent der Kärntner sitzen täglich selbst am Steuer eines Autos.

Kärntner gehen 300.000 Kilometer pro Werktag

Insgesamt sind das rund 340.000 Menschen, die Tag für Tag zu Fuß mobil sind – weitere 80.000 gehen mehrmals pro Woche. Gemeinsam legen sie pro Werktag über 300.000 Kilometer auf Alltagswegen zurück – also mehr als siebenmal rund um die Erde. Nicht mitgerechnet sind dabei die kurzen Zubringerstrecken etwa zur Bushaltestelle oder zum Bahnhof.

Gehen ist gesund

Laut VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky ist das Gehen die „am meisten unterschätzte Mobilitätsform“ – und zugleich die gesündeste. Wer häufiger zu Fuß geht, stärkt Kreislauf, Bewegungsapparat und Rückenmuskulatur, senkt das Risiko für chronische Krankheiten und schont dabei Umwelt und Klima, so Jaschinsky. Eine internationale Metastudie mit Daten von mehr als 35.000 Seniorinnen und Senioren zeigt, dass mit einer zunehmenden Anzahl von Schritten pro Tag die Lebenserwartung steigt. Auch Handel und Nahversorger können von vermehrtem Zu-Fuß-Gehen profitieren.

VCÖ fordert fußgängerfreundlichere Verkehrsplanung

Der VCÖ fordert deshalb, Gemeinde und Städte sollten fußgängerfreundlicher planen. Konkret spricht sich der Club für „mehr Verkehrsberuhigung, Tempo 30 statt 50 in Wohngebieten und im Schulumfeld, ein durchgängiges Netz an Gehwegen, die ausreichend breit sind, übersichtliche Übergänge sowie bei Fußgängerampeln längeres Grün und kürzeres Rot“ aus. Auch die Siedlungsstruktur spiele eine große Rolle: Wo Ortskerne lebendig und Nahversorger zentral liegen, wird mehr gegangen. Dagegen mache Zersiedelung und das Einkaufen „auf der Grünen Wiese“ außerhalb der Ortskerne die Menschen vom Auto abhängig.