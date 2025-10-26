Unfall gebaut: Kärntner fuhr Schlangenlinien und ignorierte Polizei

Heute Nacht wurde die Polizei im Bezirk Spittal an der Drau auf einen Autofahrer aufmerksam, der Schlangenlinien fuhr. Er missachtete Anhaltezeichen und verursachte in weiterer Folge einen Sachschaden.

Am heutigen Nationalfeiertag, dem 26. Oktober 2025, lenkte ein 23-Jähriger sein Auto gegen 0.45 Uhr auf der B106 Mölltalstraße von Tresdorf kommend in Richtung Stall. Zu diesem Zeitpunkt führte eine Polizeistreife dort Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch.

Krachte gegen abgestelltes Auto

„Das Fahrzeug näherte sich mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien, verringerte die Geschwindigkeit nicht und missachtete das Anhaltezeichen der Polizei. Die Streife nahm sofort die Verfolgung auf“, heißt es in einer Aussendung. Der Lenker ignorierte weiterhin die deutlichen Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt auf der B106 fort. In einer Rechtskurve fuhr er dann eine Böschung hinauf und dann krachte es. Er kollidierte mit einem anderen Auto, das in einer Hauseinfahrt abgestellt war.

Schwer alkoholisiert

Der Fahrer blieb dabei unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, an der Böschung Flurschaden. „Der 23-Jährige wurde einem Alkomatentest unterzogen, der eine schwere Alkoholisierung ergab“, so die Beamten. Der Führerschein wurde im vorläufig abgenommen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau angezeigt.