Rotes Kreuz und FH Kärnten unterstützen pflegende Angehörige vor Ort

Wer einen Angehörigen zuhause pflegt, trägt eine große Verantwortung. Häufig fehlt es aber an praktischer Anleitung, wie diese Aufgabe auch körperlich entlastend und sicher gestaltet werden kann.

Aus diesem Grund setzt das Rote Kreuz Kärnten gemeinsam mit der FH Kärnten die erfolgreiche Workshopreihe zur Unterstützung pflegender Angehöriger fort, heißt es in einer Aussendung.

Zwei neue Termine im November

Im November finden zwei neue Termine statt. Diese sind kostenlos und praxisnah, direkt in den Rotkreuz-Bezirksstellen vor Ort. Die Schulungen werden von erfahrenen Fachkräften der FH Kärnten durchgeführt. Ziel sei es, pflegende Angehörige gezielt zu stärken und ihnen mehr Sicherheit in alltäglichen Pflegesituationen zu geben. Inhaltliche Schwerpunkte sind unter anderem das ergonomische Arbeiten, Transfer und Lagerung, Sturzprophylaxe und Umfeldsicherheit, sowie der Einsatz von Hilfsmitteln im Pflegealltag. Begleitend dazu stehen auch Videolektionen auf dem Youtube-Kanal zur Verfügung, damit das Gelernte auch zu Hause jederzeit wiederholt werden kann.

Pflege mit Unterstützung

„Viele Angehörige leisten rund um die Uhr Pflege – oft ohne professionelle Vorbereitung. Uns ist es wichtig, hier niederschwellige Angebote zu schaffen, die wirklich im Alltag helfen“, betont Brigitte Pekastnig, 3. Vizepräsidentin des Roten Kreuzes Kärnten. Auch Martin Schusser von der FH Kärnten, Initiator der VIDSONS-Plattform, hebt hervor: „Diese Workshops machen Wissen aus Forschung und Lehre für jene zugänglich, die es am dringendsten brauchen – und das ganz praxisnah.“