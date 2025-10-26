Polizeihubschrauber kreist über der Gerlitzen: Das ist der Grund

Am heutigen Sonntagnachmittag wandte sich eine Leserin an die Redaktion, da sie einen Polizeihubschrauber nahe der Gerlitzen sah. Wir haben nachgefragt, was es damit auf sich hat.

Nahe der Gerlitzen kam es am heutigen Sonntagnachmittag zu einem Hubschraubereinsatz.

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten auf Nachfrage von 5 Minuten informiert, kam es am heutigen Sonntagnachmittag zu einer Suchaktion im Bereich Annenheim/Sattendorf nahe der Gerlitzen.

Paragleiter wurde gesucht

Gegen 14 Uhr wurde ein Paragleiter abgängig gemeldet. Um 15.30 Uhr ist der Einsatz noch im Gange. „Der Schirm wurde lokalisiert, der Zustand der Person ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt“, heißt es weiter. Auch die Bergrettung wurde alarmiert. Weitere Informationen folgen.