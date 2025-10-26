Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Polizeihubschrauber am Himmel.
Nahe der Gerlitzen kam es am heutigen Sonntagnachmittag zu einem Hubschraubereinsatz.
Annenheim/Treffen am Ossiacher See
26/10/2025
Einsatz

Polizeihubschrauber kreist über der Gerlitzen: Das ist der Grund

Am heutigen Sonntagnachmittag wandte sich eine Leserin an die Redaktion, da sie einen Polizeihubschrauber nahe der Gerlitzen sah. Wir haben nachgefragt, was es damit auf sich hat.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten auf Nachfrage von 5 Minuten informiert, kam es am heutigen Sonntagnachmittag zu einer Suchaktion im Bereich Annenheim/Sattendorf nahe der Gerlitzen.

Paragleiter wurde gesucht

Gegen 14 Uhr wurde ein Paragleiter abgängig gemeldet. Um 15.30 Uhr ist der Einsatz noch im Gange. „Der Schirm wurde lokalisiert, der Zustand der Person ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt“, heißt es weiter. Auch die Bergrettung wurde alarmiert. Weitere Informationen folgen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: