Spaß, Teamgeist und Lernen bei den Bambinitagen der Kärntner Jungzüchter

Am 10. und 18. Oktober zeigten die jüngsten Mitglieder des Jungzüchtervereins bei den Bambinitagen in Griffen und Lendorf eindrucksvoll, wie viel Freude und Leidenschaft in der Rinderzucht steckt.

Die Bambinitage der Kärntner Jungzüchter standen ganz im Zeichen von Spaß, Teamgeist und dem gemeinsamen Lernen rund ums Tier.

Die Veranstaltungen standen ganz im Zeichen von Spaß, Teamgeist und dem gemeinsamen Lernen rund ums Tier. Unter dem Motto „Klein, aber fein“ war die Teilnehmerzahl überschaubar, was einenbesonders individuelle Betreuung der Kinder ermöglichte, heißt es in einer Aussendung des Vereins für Kärntner Jungzüchter.

Waschen, Scherzen und Vorführen der Tiere

Am Betrieb der Familie Daniel in Griffen wurde eifrig geübt: Vom richtigen Waschen der Tiere über das Scheren bis hin zum professionellen Vorführen erhielten die Nachwuchszüchter wertvolle Tipps von erfahrenen Profis – bestens gerüstet für kommende Rinderschauen. Am Bildungszentrum Litzlhof in Lendorf stand neben der Schauvorbereitung auch die Kreativität im Mittelpunkt. Mit großer Begeisterung malten die Kinder Vorlagen aus und durften zudem eigene Zeichnungen rund um das Thema Landwirtschaft und Rinderzucht gestalten – ein bunter Abschluss voller Fantasie und Freude.

©Verein der Kärntner Jungzüchter | Das Vorführen der Rinder. ©Verein der Kärntner Jungzüchter | Die Veranstaltungen standen ganz im Zeichen von Spaß, Teamgeist und dem gemeinsamen Lernen rund ums Tier. ©Verein der Kärntner Jungzüchter | Die Kreativität der Kinder war gefragt. ©Verein der Kärntner Jungzüchter | Auch das Scheren der Rinder wurde geübt.

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt

Die Kärntnermilch und Berglandmilch stärkten die jungen Teilnehmer mit köstlichen Milchprodukten, während Karnerta für eine schmackhafte Verpflegung sorgte. „Ein herzliches Dankeschön gilt der Familie Daniel sowie dem BZ Litzlhof, die ihre Betriebe und Tiere zur Verfügung stellten, sowie den Sponsoren Berglandmilch, Kärntnermilch und Karnerta für ihre großartige Unterstützung der Jungzüchterjugend“, betont der Verein abschließend.