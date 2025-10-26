Spaß, Teamgeist und Lernen bei den Bambinitagen der Kärntner Jungzüchter
Am 10. und 18. Oktober zeigten die jüngsten Mitglieder des Jungzüchtervereins bei den Bambinitagen in Griffen und Lendorf eindrucksvoll, wie viel Freude und Leidenschaft in der Rinderzucht steckt.
Die Veranstaltungen standen ganz im Zeichen von Spaß, Teamgeist und dem gemeinsamen Lernen rund ums Tier. Unter dem Motto „Klein, aber fein“ war die Teilnehmerzahl überschaubar, was einenbesonders individuelle Betreuung der Kinder ermöglichte, heißt es in einer Aussendung des Vereins für Kärntner Jungzüchter.
Waschen, Scherzen und Vorführen der Tiere
Am Betrieb der Familie Daniel in Griffen wurde eifrig geübt: Vom richtigen Waschen der Tiere über das Scheren bis hin zum professionellen Vorführen erhielten die Nachwuchszüchter wertvolle Tipps von erfahrenen Profis – bestens gerüstet für kommende Rinderschauen. Am Bildungszentrum Litzlhof in Lendorf stand neben der Schauvorbereitung auch die Kreativität im Mittelpunkt. Mit großer Begeisterung malten die Kinder Vorlagen aus und durften zudem eigene Zeichnungen rund um das Thema Landwirtschaft und Rinderzucht gestalten – ein bunter Abschluss voller Fantasie und Freude.
Auch für das leibliche Wohl war gesorgt
Die Kärntnermilch und Berglandmilch stärkten die jungen Teilnehmer mit köstlichen Milchprodukten, während Karnerta für eine schmackhafte Verpflegung sorgte. „Ein herzliches Dankeschön gilt der Familie Daniel sowie dem BZ Litzlhof, die ihre Betriebe und Tiere zur Verfügung stellten, sowie den Sponsoren Berglandmilch, Kärntnermilch und Karnerta für ihre großartige Unterstützung der Jungzüchterjugend“, betont der Verein abschließend.