„Habe überhaupt nicht damit gerechnet“: Kärntner Sängerin gewinnt Award

Die Sängerin Meli Stein, die mit ihrer aktuellen Single "Lieblingsmensch" bereits Platz eins der iTunes-Charts erreichte, wurde bei den Top of the Mountains – Party Music Awards mit dem Titel "Best-Party-Künstlerin" ausgezeichnet.

Die 19. Verleihung der Party Music Awards fand am 21. Oktober 2025 in „Die Alm“ in Sölden (Tirol) statt. Zahlreiche bekannte Künstler wie Jazz Gitti, Matty Valentino, die Freddy Pfister Band, die jungen Zillertaler, Zwirn, Spitzbua Markus und Johannes Lechner waren mit dabei.

„Ich habe mich so sehr gefreut“

Meli Stein war nicht nur mittendrin, sondern durfte auch selbst eine Trophäe mit nach Hause nehmen. „Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet“, erzählt sie begeistert. „Als plötzlich mein Name aufgerufen wurde, fiel ich aus allen Wolken – ich habe mich so sehr gefreut!“ Bereits im November 2024 war die Klagenfurterin gemeinsam mit DJ Ostkurve, Paul Music und Johannes Peter Lechner (Lechner Records) bei den Top of the Mountains Awards (Veranstalter Helmut Rinnhofer) erfolgreich und erhielt einen Preis für den Partyschlager „Pfiat di & Tschüss“.

©zVg. Bereits im Jahr 2024 wurde Meli Stein gemeinsam mit DJ Ostkurve, Paul Mussic und Johannes Peter Lechner (Lechner Records) ausgezeichnet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2025 um 18:08 Uhr aktualisiert