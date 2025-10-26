Mit diesem Wetter starten die Kärntner in die Herbstferien

Die Woche startet mit unbeständigem Wetter. Wie wird sich das Wetter in den Herbstferien entwickeln? Am Montag ziehen von Westen und Nordwesten her vermehrt dichte Wolken auf. Am Vormittag geht sich abseits von regionalem Frühnebel aber oft noch einiges an Sonne aus.

Bedeckter Nachmittag und Schauer möglich

Der Nachmittag verläuft meist stark bewölkt oder bedeckt und von Nordwesten her können auf die westlichen und nördlichen Landesteile einige Schauer übergreifen, die meisten sind in den Tauerntälern entlang vom Hauptkamm zu erwarten, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Schneefallgrenze liegt bei 1.200 bis 1.400 Meter. Vom Unteren Gail- und Drautal ostwärts bleibt es meist trocken, am Abend sind aber einzelne Regenschauer auch hier möglich. Teils lebhaft auffrischender Westwind. Die Höchstwerte liegen zwischen sieben bis zwölf Grad.