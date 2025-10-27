Dreister Betrugsversuch in Kärnten – nun droht die Abschiebung

Sie hielten in Kärnten Autos an und baten um Geld – mit dem Versprechen, es sofort zurückzuzahlen: Zwei rumänische Männer wurden nach diesem Betrugsversuch in Möllbrücke festgenommen. Nun droht ihnen die Abschiebung.

Am Nachmittag des 26. Oktober 2025 erhielt die Polizei im Bezirk Spittal an der Drau Hinweise, dass zwei Männer versuchen würden, Fahrzeuge anzuhalten und nach Geld zu fragen. „Eine sofort durchgeführte Nachschau verlief zunächst negativ“, informieren die Beamten.

Um Geld gebeten, Rücküberweisung versprochen

Doch kurze Zeit später erstattete eine Frau bei der Polizeiinspektion Möllbrücke Anzeige. Auch sie erklärte, von zwei Männern mittels Handzeichen angehalten worden zu sein. Die Frau blieb stehen und das Unglück nahm seinen Lauf: „Die Männer forderten von ihr Bargeld und versprachen, den Betrag anschließend per Direktüberweisung rückzuerstatten“, berichtet die Polizei. Die Frau begleitete die Männer daraufhin zu einer Bankfiliale in Möllbrücke. Obwohl sie 1.300 Euro von ihr verlangten, hob sie nur einen geringen dreistelligen Betrag ab und gab ihn den Männern. Und es kam, wie es kommen musste: „Eine zugesagte sofortige Rücküberweisung blieb aus“, so die Polizei.

Jetzt droht die Abschiebung

Die beiden Tatverdächtigen, rumänische Staatsangehörige im Alter von 21 und 23 Jahren, konnten jedoch kurze Zeit später in der Nähe festgenommen werden. „Nach Durchführung der Vernehmungen wurden sie vorerst auf freiem Fuß angezeigt. In weiterer Folge erließ die Staatsanwaltschaft jedoch eine Festnahmeanordnung zum Zwecke der Abschiebung“, erklärt die Polizei. Die Männer wurden in das Polizeianhaltezentrum Villach überstellt.