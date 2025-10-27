Nach Gewaltvorfall in Weißbriach: Kleinkinderzieherin vor Gericht
Am Landesgericht Klagenfurt muss sich heute eine Kleinkinderzieherin aus Weißbriach verantworten: Sie soll ein Kind mit Gewalt gepackt und aus dem Eingangsbereich eines Kindergartens getragen haben.
Am Montag, 27. Oktober, steht am Landesgericht Klagenfurt eine Kindergartenpädagogin aus Weißbriach (Bezirk Hermagor) vor Gericht. Ihr wird Nötigung sowie Körperverletzung (ohne Verletzungsvorsatz) vorgeworfen. Doch was ist passiert? Wie aus dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt hervorgeht, soll die Frau im Juli 2025 in Weißbriach ein Kleinkind durch Gewalt zum Verlassen des Eingangsbereichs des Kindergartens genötigt haben: Dabei soll sie es am Handgelenk gepackt und weggetragen haben. Der Prozess findet um 11 Uhr unter dem Vorsitz von Richter Christian Liebhauser-Karl statt. Es gilt die Unschuldsvermutung.