Wintergruß zum Ferienstart: Hier kann es in Kärnten heute schneien

Der Herbst hat Kärnten mittlerweile fest im Griff. Aber auch erste Vorboten des Winters kündigen sich bereits an. Am Montagnachmittag sinkt die Schneefallgrenze bis in die Täler.

Die Herbstferien beginnen in Kärnten und Osttirol mit vielen Wolken. Am Montag (27. Oktober) stellen sich mancherorts sogar schon Vorboten des Winters ein. Wie der neue Wetterdienst „Tauernwetter“ prognostiziert, soll es im Bereich der Hohen Tauern bis zum Nachmittag allmählich zu schneien beginnen, unter 1.300 Metern ist in diesem Gebiet zunächst mit Regenschauern zu rechnen. Im Laufe des Tages sinkt jedoch die Schneefallgrenze: „Mit Durchzug der ersten Schauerstaffel zwischen 16 und 18 Uhr sinkt hier die Schneefallgrenze rasch auf etwa 1000 Meter ab“, heißt es seitens Tauernwetter.

Frau Holle kommt nach Oberkärnten

Zwar soll es im Großteil Kärntens trocken bleiben, aber am Abend greifen Niederschläge auf einige Oberkärntner Täler und das Lienzer Becken über. Und im Norden des Landes stattet Frau Holle auch einigen Tälern einen Besuch ab: „Ganz im Norden kann es in höheren Tälern bis auf etwa 1.000 Meter Seehöhe herab schneien, etwa im Defereggental, in Kals, in Heiligenblut, in Mallnitz oder in der Innerkrems“, so die Tauernwetter-Prognose. Nach diesem herbstlich-winterlichen Start in die Herbstferien geht es in Kärnten mit milderem Wetter weiter. Nähere Infos dazu findest du hier: Kärnten: So wird das Wetter in den Herbstferien.