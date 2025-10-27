Neue Regeln in Kärnten: Diese Hunde müssen künftig an die Leine

Hundehalter aufgepasst: Schon bald soll in Kärnten eine einheitliche Regelung für Hunde in Jagdgebieten gelten: Nachweislich ausgebildete Tiere dürfen künftig frei laufen – alle anderen müssen an die Leine.

Mit der neuen "Kärntner Hundehaltungs- und Wildschutzverordnung" kommt eine einheitliche Regelung für Hunde in Jagdgebieten.

Mit der neuen "Kärntner Hundehaltungs- und Wildschutzverordnung" kommt eine einheitliche Regelung für Hunde in Jagdgebieten.

Schon bald soll in Kärnten eine landesweit einheitliche Regelung für Hunde in Jagdgebieten gelten, wie das Land Kärnten in einer Presseaussendung am 27. Oktober 2025 bekannt gab. Die neue „Kärntner Hundehaltungs- und Wildschutzverordnung“ soll einerseits Wildtiere besser schützen, andererseits verantwortungsvolle Hundehalter entlasten. Beschlossen wird sie am Dienstag (28. Oktober) in der Sitzung der Landesregierung.

Mehr Freiheiten für ausgebildete Hunde

In der Verordnung wird geregelt, wie Hunde in Jagdgebieten außerhalb von geschlossenen und verbauten Gebieten – also insbesondere in Wäldern, an Waldrändern sowie auf Wiesen und Feldern – zu führen sind. Ziel der Verordnung ist es, die verantwortungsvolle Hundehaltung zu stärken, Wildtiere zu schützen und Konflikte zu vermeiden:

Das sind die neuen Regeln: Ausgebildete Hunde dürfen außerhalb geschlossener Ortschaften – etwa in Wäldern, auf Wiesen oder Feldern – frei laufen, sofern sie zuverlässig auf Zuruf hören.

Wer keinen Sachkundenachweis besitzt, muss den Hund in diesen Bereichen an der Leine führen.

Für Junghunde, Assistenz-, Therapie-, Polizei-, Rettungs- und Jagdhunde gilt keine generelle Leinenpflicht.

Hundezonen und Auslaufplätze sind weiterhin ausgenommen.

„Virtuelle Leine“ soll reichen

„Wer seinen Hund liebt, bildet ihn aus. Und ein ausgebildeter Hund braucht keine physische, sondern nur eine ‚virtuelle Leine‘“, erklärt Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Die bisher unterschiedlichen Bezirksregeln hätten zu „Unsicherheit und Uneinheitlichkeit“ geführt – nun gebe es eine klare, landesweite Grundlage. Damit sei ein ganzjähriger Schutz von Wildtieren gewährleistet, insbesondere bei Schneelage oder Brutzeit. Auch Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) spricht von einer „ausgewogenen Lösung“: Sie stärke Sicherheit, Tierschutz und Klarheit für Hundehalter. Mit dem bundesweit verpflichtenden Sachkundenachweis ab 2026 werde auch die Kontrolle einheitlicher.

Was ist eine „virtuelle Leine“? Alle Hundehalter, die für ihren Hund eine erforderliche Sachkunde nachweisen können – etwa durch anerkannte Prüfungen oder ab 2026 durch den bundesweit verpflichtenden Sachkundenachweis – dürfen ihren Hund frei führen („virtuelle Leine“). Das bedeutet, der Hund muss jederzeit unter Kontrolle stehen und auf Zuruf zuverlässig gehorchen.

Jägerschaft begrüßt neue Regelung

Unterstützung kommt von der Kärntner Jägerschaft und der Tierschutzombudsstelle. Landesjägermeister Walter Brunner betont das gemeinsame Ziel, Wildtiere während der Setzzeit zu schützen, während Tierschutzombudsfrau Jutta Wagner die Bedeutung einer tierschutzkonformen Hundeausbildung hervorhebt: „Alltagstaugliche Hunde sind jederzeit abrufbar.“

SPÖ: „Win-win-Lösung für den Tierschutz“

Zufrieden zeigt sich SPÖ-Tierschutzsprecher Maximilian Rakuscha mit der Neuregelung der Hundeleinenpflicht außerhalb von geschlossenen und verbauten Gebieten. „Die neue Verordnung schafft nicht nur einen kärntenweit einheitlichen Rahmen, sondern ist auch eine Win-win-Lösung für den Tierschutz: Wildtiere werden bestmöglich geschützt und Hunde dürfen trotzdem frei rennen – und gelten dennoch als angeleint“, so Rakuscha, der sich auch für tierschutzkonforme Hundeausbildung einsetzt. „Insofern ist diese Lösung auch eine Einladung zur Weiterbildung an alle Hundehalterinnen und Hundehalter gemeinsam mit ihren Tieren“, so der Tierschutzsprecher abschließend.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2025 um 11:28 Uhr aktualisiert