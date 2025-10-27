Mutmaßlicher Einbrecher kaufte mit gestohlener Bankomatkarte ein

Am 26. Oktober nahm die Polizei einen 36-jährigen Rumänen fest. Dieser soll laut Angaben der Polizei zuvor im Bezirk Villach-Land in ein Auto eingebrochen und Bargeld sowie eine Bankomatkarte gestohlen haben. Mit dieser Bankomatkarte kaufte er danach Tabakwaren in einer Trafik im Bezirk St. Veit an der Glan ein. „Anhand einer Täterbeschreibung konnte der 36-Jährige von einer Streife im Bezirk St. Veit an der Glan angetroffen werden“, informiert die Polizei. Im Rucksack des Mannes fanden die Beamten Werkzeug, das mit dem Einbruch in Verbindung gebracht werden konnte. „Der 36-Jährige wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert“, so die Polizei abschließend.