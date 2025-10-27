Traurige Gewissheit: Vermisster Kärntner Paragleiter tot aufgefunden

Seit Sonntagnachmittag wurde rund um die Gerlitzen intensiv nach einem abgängigen Paragleiter gesucht. Am Montag gab die Polizei gegen Mittag die traurige Nachricht bekannt: Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden.

Am Sonntag, 26. Oktober, wurde im Bereich der Gerlitzen ein Paragleiter gegen 14 Uhr als abgängig gemeldet. Eine großangelegte Suchaktion folgte und gegen 15.30 Uhr wurde in unwegsamem Gelände der Schirm des Mannes gefunden, doch von ihm fehlte bis zu den Sonntagabendstunden weiterhin jede Spur. Darum wurde die Suche am Montag in der Früh fortgesetzt: Mehrere Polizeistreifen, die Bergrettung sowie die alpine Einsatzgruppe sowie der Polizeihubschrauber Libelle suchten intensiv nach dem Mann.

©Bergrettung Villach

56-jähriger Kärntner tot geborgen

In den Mittagsstunden gab die Polizei auf Anfrage von 5 Minuten schließlich die traurige Nachricht bekannt: Der Mann wurde gefunden, jedoch ist er nicht mehr am Leben. „Der Paragleiter ist abgestürzt, dann dürfte sich die Person vom Schirm gelöst haben und ist im steilen Gelände verunfallt“, schildert Polizeipressesprecher Werner Pucher. Bei dem Verunglückten handelt es sich um einen 56-jährigen Kärntner. Gefunden wurde er laut Angaben der Polizei vom Hundeführer der Bergrettung. Mit dem Hubschrauber wurde die Leiche des Mannes geborgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2025 um 13:24 Uhr aktualisiert