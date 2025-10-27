Großprojekt in Villach: So wird der neue AMS Standort aussehen

Monatelang gab es Spekulationen, was denn mit der ehemaligen Betten Reiter Filiale an der Maria Gailer Straße geschehen wird. Wie 5 Minuten bereits heuer im März berichtete, wird das der neue Standort des AMS Villach. Aktuell laufen die Umbauarbeiten dazu auf Hochtouren.

AMS Villach zieht schon bald um

Seit August wird umgebaut, entstehen wird ein zweistöckiges Gebäude und wie das AMS Villach gegenüber 5 Minuten informiert wird nach Abschluss des Um- und Zubaus eine Fläche von insgesamt 4.000 Quadratmetern zur Verfügung stehen, inklusive einer Tiefgarage/einem Keller mit gesamt rund 100 Stellplätzen verteilt auf einer Freifläche und der Garage. „Die Fertigstellung und in Folge dann der Umzug des AMS an den neuen Standort sind für Sommer 2026 geplant.“

Zwei Organisationseinheiten zusammen

Unter einem gemeinsamen Dach werden künftig zwei AMS-Organisationseinheiten

zusammengefasst. Zum einen die regionale Geschäftsstelle Villach, in welcher aktuell 74 Personen, darunter auch Lehrlinge beschäftigt sind. Und zum anderen die ServiceLine, hier sind aktuell 32 Personen beschäftigt. Die ServiceLine ist die telefonische Anlaufstelle des AMS Kärnten und dient dazu, viele Anliegen auch telefonisch erledigen zu können.

Deshalb kommt es zum Umzug

Doch wieso kam es überhaupt dazu? „Österreichweit stehen standard- und regelmäßig alle AMS-Gebäude auf dem Prüfstand, ob sie noch den Ansprüchen einer zeitgemäßen Kund_innen-Betreuung und Arbeitsweise entsprechen“, heißt es weiter. Den Standort in der Trattengasse gibt es seit dem Jahr 2001. Dieser sei weder zeitgemäß, noch entspreche er den aktuellen Standards. Konkret geht es hier auch um die baulichen Gegebenheiten, welche die moderne Kundenbetreuung und -steuerung nicht unterstützen. Ein Beispiel dazu ist das in Österreich kürzlich eingeführte digitale Aufrufsystem in den Geschäftsstellen. Weitere Faktoren, die für den neuen Standort sprechen, seien die Barrierefreiheit, Kostenfragen, die gute Erreichbarkeit und die Energieeffizienz. Außerdem gelten für alle AMS-Gebäude österreichweit einheitliche Vorgaben und gewisse bauliche Kriterien – von der Größe der Büros über die Ausstattung bis hin zur Anzahl der Besprechungsräume.

©5 Minuten | Aktuell laufene die Umbauarbeiten für den neuen AMS-Standort auf Hochtouren. ©5 Minuten | Die Fertigstellung und in Folge dann der Umzug des AMS an den neuen Standort sind für Sommer 2026 geplant.

Modern, offen, wirtschaftlich und zweckmäßig

Das Gebäude wird nun adapiert, mit Büros ausgestattet, es entsteht ein größerer und offener Eingangsbereich, sowie moderne Wartezonen, „um AMS-Kund_innen – Arbeitsuchende wie Unternehmen – auch in Zukunft bestens unterstützen zu können.“ Der neue Standort wird außerdem barrierefrei sein. Auch die Zusammenlegung der Regionalstelle und der ServiceLine soll Synergieeffekte und Konsteneinsparungen bringen, heißt es. Rundum erneuert wird sich am neuen Standort auch das BerufsInfoZentrum (BIZ), für eine Berufs- und Bildungsberatung für Erwachsene, Jugendliche und Schulklassen, präsentieren.

Finanzierung erfolgt durch Bund

„Die Finanzierung des Großumbaus erfolgt durch den Bund. Mit dem Bauträger wird ein Mietvertrag über 10 Jahre abgeschlossen“, heißt es auf Nachfrage von 5 Minuten. AMS-Kärnten Chef Peter Wedenig betont dazu abschließend: „Mit dem Neubau in Villach inklusive Zusammenlegung von Regionalstelle und ServiceLine setzen wir in Kärnten den nächsten strategischen Schritt, um Kund_innen wie Mitarbeitenden optimale bauliche Rahmenbedingungen zu bieten.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2025 um 17:06 Uhr aktualisiert