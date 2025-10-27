Tödlicher Paragleitunfall: War es menschliches Versagen?

Zum tragischen Sturz eines Paragleiters auf der Gerlitzen, der einem 56-jährigen Villacher das Leben gekostet hat, wurden jetzt einige Details bekannt. Es könnte sich um menschliches Versagen gehandelt haben.

Heute kam es zu der traurigen Nachricht, dass der Paragleitpilot, welcher seit gestern vergeblich gesucht wurde, tot aufgefunden wurde.

Während das Ergebnis der offizielle Untersuchung zu dem Unfall noch abzuwarten ist, haben Experten an Ort und Stelle aber auch die Befragung durch zwei Augenzeugen, bereits zu interessanten Erkenntnissen geführt.

Tragischer Tod des Piloten wirft Fragen auf

Schon Sekunden nach dem Start soll der Villacher ein „Verflixt mir ist was passiert“ gerufen haben. Das läßt den Schluss zu, dass er vergessen hatte, vor dem Start die Beinschlaufen zu schließen und dass ihm das dann beim Start sofort auffiel, aber es zu spät war, den Vorgang abzubrechen. Die Folgen waren fatal: Schon nach wenigen Flugminuten dürfte er deshalb aus dem Gurt gerutscht und abgestürzt sein. Freunde und Kollegen beschreiben den verunglückten Villacher als einen immer freundlichen, hilfsbereiten Menschen. Seiner Familie gilt jetzt die ganze Anteilnahme und Beileid.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2025 um 18:42 Uhr aktualisiert