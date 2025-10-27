Velden würdigt Günther Mittergradnegger: Enthüllung eines Lied-Denkmals

In Vertretung von Kulturreferent Landeshauptmann Peter Kaiser nahm SPÖ-Landtagsabgeordneter Stefan Sandrieser an der Feier teil und würdigte das umfassende Lebenswerk Mittergradneggers als „Grundpfeiler der modernen Kärntnerlied-Kultur“.

„Kärntnerlied-Geschichte nachhaltig geprägt“

„Günther Mittergradnegger hat mit seinem Schaffen die Kärntnerlied-Geschichte nachhaltig geprägt. Er war ein Erneuerer des Kärntnerliedes, ein leidenschaftlicher Förderer der Kultur und ein Vorbild an künstlerischer Hingabe. Dieses Denkmal ist ein Zeichen unserer bleibenden Dankbarkeit und Anerkennung“, so Sandrieser in seiner Ansprache. Günther Mittergradnegger (1919–1988) war einer der bedeutendsten Erneuerer des Kärntnerliedes. 1948 gründete er den Madrigalchor Klagenfurt, den er bis 1974 leitete. In den siebziger Jahren stand er als Leiter derKulturabteilung des Landes Kärnten im Dienst des Landes und initiierte 1974 die Kulturzeitschrift „Die Brücke“. In den Achtzigerjahren führte er den Musikverein Kärnten. Neben zahlreichen neuen Kärntnerliedern schuf Mittergradnegger geistliche und weltliche Chorwerke und wirkte als international anerkannter Musikpädagoge.

Ort der Erinnerung und Inspiration

Für sein künstlerisches und kulturelles Wirken wurde ihm 1974 der Kulturpreis des Landes Kärnten, 1983 das Goldene Verdienstkreuz des Landes Kärnten und 1986 das Österreichische Ehrenkreuz Erster Klasse für Wissenschaft und Kunst verliehen. Die Initiative zur Errichtung des Lied-Denkmals ging von seiner Tochter Erika Jung-Mittergradnegger aus, die das Lebenswerk ihres Vaters würdigen und die Erinnerung an ihn lebendig halten wollte. Leider konnte sie die Enthüllung nicht mehr selbst miterleben. „Erika Jung-Mittergradnegger hat mit dieser Initiative nicht nur ihrem Vater ein Denkmal gesetzt, sondern auch ein Zeichen der Liebe zur Musik und zur Heimat Kärnten“, betonte Sandrieser. „Heute gedenken wir auch ihrer – sie ist in unseren Herzen bei uns.“ Das Lied-Denkmal vor dem Schlosshotel Velden soll künftig als Ort der Erinnerung und Inspiration dienen – ein Symbol für die unvergängliche Kraft der Musik und den kulturellen Reichtum Kärntens.