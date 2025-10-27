Weiterer Meilenstein für Kärntens Gustav-Mahler-Privatuniversität

Das wurde am heutigen Montag von Landeshauptmann Peter Kaiser und Rektor Roland Streiner verkündet. Damit wird die gute Entwicklung der 2019 gegründeten Hochschule eindrucksvoll bestätigt. Als nächster Meilenstein steht die derzeit noch laufende, mögliche Akkreditierung eines Doktoratsstudiums im Raum – ein weiterer hoffentlich erfolgreicher Schritt auf dem Weg zur Volluniversität.

„Leuchtturmprojekte“

„Die GMPU ist ein Leuchtturmprojekt für den Bildungsstandort Kärnten“, betonte Landeshauptmann Hochschulreferent Peter Kaiser, der auch die Funktion des Universitätsratsvorsitzenden innehat, bei der Präsentation der Reakkreditierung. „In nur sechs Jahren hat sich die Universität zu einer Top-Adresse für musikalische Ausbildung entwickelt. Sie bietet jungen Talenten eine hervorragende Ausbildung und ein Umfeld, das sie zu Künstlerpersönlichkeiten reifen lässt.“ Kaiser hob die Besonderheit der „University on Stage“ hervor: „Die GMPU verbindet Lehre und Praxis auf einzigartige Weise – die Konzertsäle des Konzerthauses sind Bühne, Lernort und Labor zugleich. Diese Nähe zur künstlerischen Praxis ist österreichweit einzigartig.“ Zudem sei die GMPU ein wichtiger Wirtschafts- und Beschäftigungsmotor, der aktuell rund 160 Personen in verschiedenen Bereichen beschäftigt. Mit dem „Exzellenzcluster Musik“, einem gemeinsamen Nachwuchsprojekt mit den Kärntner Musikschulen, würden musikalische Talente frühzeitig entdeckt und gezielt gefördert. „Die jungen Musikschaffenden der GMPU sind heute aus Kärntens Kulturszene nicht mehr wegzudenken“, so Kaiser.

©LPD Kärnten/Jannach Am Foto: LH Peter Kaiser, Rektor Roland Streiner (GMPU) und Mitglieder des Universitätsvorstandes.

„Starkes Signal für die Qualität und Zukunftsfähigkeit“

Rektor Roland Streiner zeigte sich stolz über die makellose Bewertung durch die AQ Austria: „Die Reakkreditierung ohne Auflagen ist ein starkes Signal für die Qualität und Zukunftsfähigkeit unserer Universität. Sie bestätigt den erfolgreichen Aufbau der vergangenen Jahre und öffnet neue Perspektiven – etwa die mögliche Einführung eines Doktoratsstudiums, das frühestens ab 2026/27 starten könnte.“ Derzeit studieren an der GMPU 347 Studierende aus 30 Nationen, bei rund 400 Bewerbungen pro Jahr – doppelt so viele wie 2019. „Das zeigt, wie stark das Interesse an einem Studium in Klagenfurt gewachsen ist“, so Streiner. Er betonte auch die enge regionale Vernetzung der Universität mit den Kärntner Musikschulen, der Pädagogischen Hochschule und zahlreichen Kulturinitiativen des Landes. Sein Dank galt dem gesamten Leitungsteam, den Gremien, dem Universitätsrat, den Studierenden sowie allen Unterstützern der GMPU.

Studienangebot wurde stetig erweitert

Seit ihrer Gründung hat die GMPU ihr Studienangebot stetig erweitert, den Forschungsbereich ausgebaut und zwei neue Campusstandorte in unmittelbarer Nähe des Konzerthauses eröffnet. Mit dem Vizerektorat für Musik und Entwicklung und Erforschung der Künste (EEK) wurde die künstlerisch-wissenschaftliche Arbeit weiter gestärkt. Zahlreiche nationale und internationale Kooperationen und praxisnahe Projekte belegen die feste Verankerung der GMPU in der österreichischen Bildungs- und Forschungslandschaft.