„Erwin war ein herzensguter Mensch“: Bekannte Weinlaube wird aufgelöst

Wer ihn gekannt hat, hat gewusst, mit welcher Leidenschaft "Erwin", so wurde er genannt, als Wirt und als Musiker die bekannte Weinlaube in St. Niklas betrieben hat.

Seit dem Jahr 1985 hat er die Weinlaube betrieben, davon auch zehn Jahre lang mit seiner damaligen Lebensgefährtin Margot. Im Interview mit 5 Minuten spricht sie von einem fröhlichen und herzensguten Menschen.

„Er ist friedlich eingeschlafen“

16 Jahre lang stand Margot an seiner Seite und zehn Jahre lang führten sie die „Weinlaube“ in St. Niklas nahe des Faaker Sees, die beiden haben auch einen gemeinsamen Sohn. „Er war unter dem Namen Erwin bekannt“, erzählt sie, „im 70. Lebensjahr ist er vor rund einer Woche, vergangenen Sonntag, verstorben.“ Es kam zu einer Lungenembolie und zu Herzversagen, „er ist friedlich eingeschlafen“. Er besaß große Leidenschaft, wenn es um seine Gäste und die Musik ging. „Erwin hat gesungen und Gitarre gespielt“, erzählt Margot weiter.

Treffpunkt für Menschen im Ort

In erster Linie sei die Weinlaube ein Treffpunkt für die Menschen im Ort gewesen, „sie hat dem Ort Leben eingehaucht und wurde dann auch zum Musikantenclub umgewandelt.“ Bis zum Schluss hat Erwin den Verein als Obmann betrieben, erzählt Margot. „Jeder hat ihn gekannt und er war für jeden da, der ihn gebraucht hat.“ Die Laube ist ein Weinstock, der über 120 Jahre ist, schwärmt sie vom wunderschönen alten Lokal, welches nun aufgelöst wird.

Totalausverkauf in der Weinlaube

Wie Margot im Gespräch mit 5 Minuten betont, gibt es aktuell einen Totalausverkauf aufgrund der Auflösung. Daher muss alles raus und für Interessierte gibt es einiges zu kaufen: Inventar Lokal und Gastroküche, Geschirr, Besteck, Gläser, Espressomaschine, Gläserspüler, Pizzaofen, Griller, Pfannen, Sofa, Betten, Sitzgruppe mit Bettauszug, Tiefkühltruhe, Bain Marie Aufsatz, TV Geräte, Stühle, Garderobe, Gartensitzgruppe mit Tisch und vieles mehr. Bis zum 2. November 2025 findet der Totalausverkauf statt. Es wird um vorherige Terminvereinbarung dazu gebeten (+43 6609552764) oder per E-Mail an: [email protected].

©zVg./Privat In der Weinlaube wurde getanzt, gesungen und gelacht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2025 um 20:49 Uhr aktualisiert