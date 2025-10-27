Skip to content
/ ©Peter Waldhauser
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Herbstlandschaft.
Die Kärntner dürfen sich auf einen sonnigen Dienstag freuen, sobald sich der Frühnebel gelichtet hat.
Kärnten
27/10/2025
Wetterprognose

Dienstag bringt Sonne und milde Herbst-Temperaturen

Am Dienstag erwartet die Kärntner wieder ein Wetteraufschwung mit Sonne und angenehm herbstlichen Temperaturen.

von Marlene Dorfer
Der Dienstag verläuft sonnig und trocken, Frühnebelfelder gibt es voraussichtlich nur vereinzelt im Unteren Gailtal und in Teilen des Klagenfurter Beckens, diese sollten schon am Vormittag lichten, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Dichtere Wolken können zunächst vor allem noch entlang vom Tauernhauptkamm vorkommen. In den Tauerntälern weht teils noch lebhafter, föhniger Nordwestwind. Die Höchstwerte erreichen elf bis 14 Grad.

