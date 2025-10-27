Dienstag bringt Sonne und milde Herbst-Temperaturen

Der Dienstag verläuft sonnig und trocken, Frühnebelfelder gibt es voraussichtlich nur vereinzelt im Unteren Gailtal und in Teilen des Klagenfurter Beckens, diese sollten schon am Vormittag lichten, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Dichtere Wolken können zunächst vor allem noch entlang vom Tauernhauptkamm vorkommen. In den Tauerntälern weht teils noch lebhafter, föhniger Nordwestwind. Die Höchstwerte erreichen elf bis 14 Grad.