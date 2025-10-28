„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt“: ÖGK-Ärztin ruft zur Grippeimpfung auf

In Kärnten waren zuletzt über 12.800 Menschen wegen Infekten im Krankenstand. Das bedeutet zwar einen leichten Rückgang, doch die ÖGK betont: Jetzt ist der beste Zeitpunkt für die Grippeimpfung.

In der vergangenen Woche waren 12.846 Kärntnerinnen und Kärntner, die bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) versichert sind, mit einem grippalen Infekt, Influenza oder Corona im Krankenstand. Das zeigen die aktuellen Krankenstandszahlen der ÖGK. Damit wird im Vergleich zur Woche davor ein leichter Rückgang verzeichnet: In der Kalenderwoche 42 waren noch 13.260 Menschen aufgrund der oben genannten Krankheiten als arbeitsunfähig gemeldet.

Auch österreichweit leichter Rückgang

Aufgeschlüsselt auf die einzelnen Krankheiten ergibt sich folgendes Bild: 3.458 Versicherte in Kärnten litten unter einem grippalen Infekt, neun Personen an Influenza und 163 an Corona. In diesem Zusammenhang erklärt die ÖGK, dass COVID-19 bereits seit dem 1. Juli 2023 nicht mehr meldepflichtig ist, weswegen auch weniger getestet wird. „Das tatsächliche Infektionsgeschehen ist daher über das Abwassermonitoring sichtbar“, so die ÖGK. Auch bundesweit gibt es einen Rückgang bei den Krankenstandszahlen: In ganz Österreich waren in der Kalenderwoche 43 insgesamt 261.807 ÖGK-Versicherte wegen grippaler Infekte, Influenza oder Corona im Krankenstand, während es in der Woche davor noch 265.354 Personen waren.

ÖGK-Ärztin rät zur Influenza-Impfung

Dr. Ida Aringer, stellvertretende Chefärztin der Österreichischen Gesundheitskasse, betont: „Auch wenn die Krankenstandszahlen im Vergleich zur Vorwoche gesunken sind, ist die Anzahl der Influenza-Erkrankungen minimal gestiegen. Deswegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich gegen Influenza impfen zu lassen – der Schutz baut sich nach etwa 14 Tagen vollständig auf.“ Sie verweist außerdem darauf, dass die Grippeimpfung das Risiko schwerer Verläufe und Komplikationen senkt, was besonders für Ältere, Schwangere und chronisch Erkrankte wichtig ist. Der neue Impfstoff ist kostenlos erhältlich. „Nutzen Sie daher die Impfmöglichkeit vor der Grippesaison. Die Impfangebote finden Sie auf den ÖGK-Websites, über 1450 oder bei Ihrer Hausärztin bzw. Ihrem Hausarzt“, so Aringer abschließend.