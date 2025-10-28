Ossiacher See Schifffahrt wechselt nach 70 Jahren den Besitzer

Nach fast 70 Jahren in Familienhand geht die Ossiacher See Schifffahrt neue Wege: Die Familie Nageler übergibt an die Gerlitzen Bergbahnen. Geplant sind neue Kombiangebote und ein stärker vernetztes touristisches Konzept.

Nach fast 70 Jahren in Familienbesitz wechselt die Ossiacher See Schifffahrt den Eigentümer: Die Familie Nageler übergibt das Unternehmen an die Gerlitzen Bergbahnen. „Im Fokus steht dabei das Ziel, die Stärken der Destination noch sichtbarer zu machen und diese in Zusammenarbeit mit den touristischen Partnern noch intensiver zu bündeln“, heißt es seitens der Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik GesmbH & Co KG.

Vertrag bereits unterschrieben

Über vier Generationen hinweg entwickelte sich die Schifffahrt am Ossiacher See unter der Federführung der Familie Nageler zu einem wichtigen Bestandteil des Freizeit- und Tourismusangebotes in der Region. Letzte Woche erfolgte die Vertragsunterzeichnung für die Zusammenführung des Unternehmens mit den Gerlitzen Bergbahnen. „Wir sind der Familie Nageler und dem gesamten Team für ihr jahrzehntelanges Engagement und die wertvolle Arbeit, die sie für den Erlebnisraum Ossiacher See und die Region geleistet haben, aufrichtig dankbar“, so Manuel Kapeller-Hopfgartner, der neben seiner Aufgabe als Prokurist der Bergbahnen Gerlitzen Alpe ab sofort auch die Geschäfte der Schifffahrt leitet.

©Martin Hoffmann

Bewährtes soll bleiben, Angebot erweitert werden

Die Fusion soll neue strategische Synergien schaffen und die Angebote rund um den Ossiacher See besser aufeinander abstimmen. Der Linien- und Ausflugsbetrieb der Schifffahrt bleibt bestehen, gleichzeitig sollen neue Kombiangebote (etwa rund um Affenberg, Adler Arena, Burg Landskron, Familywald, Schifffahrt und die Gerlitzen Alpe) und gemeinsame Marketingaktionen entstehen. „Durch die Eingliederung der Schifffahrt entstehen kürzere Wege und gemeinsame Strukturen – das ermöglicht ein noch geschlosseneres Auftreten in den touristischen Märkten, wovon der gesamte Tourismus in der Region profitieren kann“, zeigt sich Kapeller-Hopfgartner überzeugt.

Knotenpunkt Annenheim stärker nutzen

Ein zentraler Baustein ist dabei der Verkehrsknotenpunkt in Annenheim in unmittelbarer Nähe zur Stadt Villach, wo sich Schiffsanlegestelle, Seilbahnstation, die ÖBB, Busbahnhof, Bundesstraße und Radinfrastruktur treffen und der durch die Anbindung an den Knoten Villach (A10, A2, A11) gut erreichbar ist. Der Knotenpunkt Annenheim soll künftig verstärkt als Bühne für das „Berg-See-Stadt“-Konzept dienen: „Marketing und Vertrieb werden gebündelt, Kombitickets und Packages vereinfacht, Umsteigezeiten optimiert – für Gäste bedeutet das: kurze Wege, klare Angebote, mehr Erlebnis“, heißt es seitens der Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik GesmbH & Co KG.

„Der Ossiacher See und die Gerlitzen Alpe gehören zusammen“

Die Gerlitzen-Gruppe sieht in der Fusion außerdem eine Chance, die Zusammenarbeit mit allen touristischen Partnern rund um den See weiter auszubauen. Gemeinden, Betriebe, Tourismusverbände und andere Stakeholder sollen künftig noch enger eingebunden werden, um gemeinsame Projekte, nachhaltige Mobilitätslösungen und neue Kombiangebote zu entwickeln. „Der Ossiacher See und die Gerlitzen Alpe gehören zusammen – das war schon immer so und wird auch in Zukunft so bleiben“, so Markus Ramsbacher, der von nun an als Prokurist der Schifffahrt für Marketing und Verkauf verantwortlich sein wird.